Госпогранслужба опровергла фейк о заходе военной колонны из Беларуси в Украину: все детали

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) опровергла информацию из сети о том, что на украинскую территорию в Чернобыльской зоне отчуждения якобы зашла колонна военной техники из Беларуси. В ведомстве подчеркнули: нарушений границ зафиксировано не было.

Ситуацию OBOZREVATEL прокомментировал помощник главы Госпогранслужбы и пресссекретарь ГПСУ Андрей Демченко. Он отрицает правдивость данных, которые появились в социальной сети Facebook вечером в воскресенье, 20 февраля.

Речь идет о сообщении, которым в своем аккаунте поделился медиа-аналитик, блогер Назар Приходько. Он опубликовал данные, переданные ему пользователем сети Олегом Есипенко. По словам последнего, его сын якобы находится у границы с Беларусью и телефоном рассказал отцу, что в Украине наблюдали колонну беларусской военной техники.

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"Они из Парышева сбежали в Чернобыль, потому что колонна из Беларуси зашла", – написал Есипенко в личной переписке с Приходько, попросив блогера "пробить инфу". В комментариях Есипенко добавил, что верит своему сыну "как себе".

Приходько сперва попросил у подписчиков поделиться любыми данными, которые могли бы опровергнуть или подтвердить указанное событие. Вскоре он отредактировал пост, написав: "Подтверждений нет". В итоге медиа-аналитик удалил пост из своей страницы.

Спикер ГПСУ в комментарии нашему изданию заявил, что информация о колонне беларусской военной техники в Украине – фейк.

"Пограничники продолжают усиленно охранять границу с Беларусью. Ситуация остается контролируемой, в т.ч. на участке в пределах Чернобыльской зоны отчуждения. Нарушение границы военной техникой из сопредельной страны не фиксировалось", – сказал Демченко.

Добавим: Парышев – официально нежилое (после аварии на Чернобыльской АЭС) и снятое с учета село в Иванковском районе Киевской области. Находится на левом берегу Припяти за 7 км от бывшего районного центра – города Чернобыль.

Как писал OBOZREVATEL, Республика Беларусь и Российская Федерация 20 февраля объявили о решении продолжить совместные учения "Союзная решимость-2022", которые должны были завершиться в этот день. Причиной назвали "военную активность у границ" и "обострение на Донбассе".