Обострение на Донбассе: появились последние данные об обстрелах со стороны оккупантов

Дарья Дурова
Расследования
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Обстрелы на Донбассе
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Вооруженные формирования России за воскресенье, 20 февраля, произвели уже 57 обстрелов по всей линии разграничения на Донбассе (по состоянию на 18:00). Противник в большинстве случаев использовал оружие, запрещенное Минскими договоренностями. В результате один военнослужащий ВСУ получил ранение.

Под огнем оказались территории вблизи таких населенных пунктов: Станица Луганская, Счастье, Новотошковское, Золотое, Попасная, Светлодарск, Пивденное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Богдановка, Гранитное, Мариуполь. Об этом OBOZREVATEL узнал из отчета пресс-службы Операции Объединенных сил. Документ был опубликован вечером 20 февраля (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

"Всего произведено 57 обстрелов (из них не завершено три обстрела), из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения – 48", – сообщили в ООС.

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За указанное время вооруженные формирования РФ выпустили в сторону ВС Украины 603 боеприпаса. Из них: 152 мм – 38, 122 мм – 56, 120 мм – 240, 82 мм – 86, ПТРК – 2, СПГ-9 – 41, АГС-17 – 112, ЗУ-23-2 – 2, ВКК – 17, СЗ – 10 штук.

При обстреле на КПВВ "Счастье" противник уничтожил грузовик УС СЦКК (ЗИЛ-131). В результате инцидента пострадавших не было. А в районе Новотошковского во время обстрела был уничтожен БМП-1 подразделения ВСУ.

Кроме того, 20 февраля старший стрелок из в.ч. А0224 Анатолий Кинаш получил боевое ранение. Это произошло утром, между 7:35 – 8:21.

Полный текст отчета штаба ООС:

Как ранее писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников после Мюнхенской конференции заявил: пророссийские оккупанты ОРДЛО целенаправленно располагают артиллерию и бронетехнику среди жилых домов на линии разграничения и обстреливают оттуда мирные регионы. Такое поведение нельзя трактовать иначе, чем преступное, но армия Вооруженных сил готова к противостоянию.

"Враг пытается расшатать наше государство изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, ведь были готовы к нему", – сказал министр.

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