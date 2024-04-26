ГБР разоблачило военных, которые помогали скрываться подозреваемым в убийстве полицейского на Винниччине: новые детали дела

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в убийстве полицейского на Винниччине. Оказалось, что после нападения Валерий и Виталий Василаке пытались скрыться за границу.

Один из их помощников задержан, сообщила 26 апреля пресс-служба ГБР. В рамках следствия ведомство не называет имена преступников, открывших стрельбу по правоохранителям, но известно, что речь идет об отце и сыне, какие уже находятся под стражей.

"20 апреля 2024 года, после трагического события, нападавшие решили бежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области", – говорится в сообщении.

В ГБР отметили: несмотря на то, что обществу уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство полицейского, фигуранты откликнулись и решили помочь. В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой – поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим.

24 апреля Госбюро расследований задержало одного из военнослужащих, способствовавшего бегству подозреваемых и самовольно покинувшего воинскую часть.

В настоящее время за сокрытие тяжкого преступления военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 396 УКУ, а другому, тоже сбежавшему из воинской части, – по ч. 5 ст. 407 УК.

В уголовном производстве проведены обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали им бежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Изъяты их мобильные телефоны.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Одесская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

Детали дела

В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник получил ранения. На территории Винницкой и Одесской областей был введен план "Перехват". В сети показали шокирующее видео с бодикамеры правоохранителя, а также указали имена злоумышленников – Валерий Василаке и его сын Виталий Василаке.

На следующий день правоохранители при силовой поддержке спецподразделения "КОРД" задержали двух злоумышленников в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Глава Нацполиции подтвердил, что это отец и сын, 52 и 26 лет – уроженцы Винницкой области, оба военные.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также дезертирстве. А уже 23 апреля Валерия и Виталия Василаке отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

В результате действий преступников погиб 20-летний Максим Зарецкий. Он был единственным сыном у родителей. Парень мечтал о карьере спецназовца и шел к своей цели. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и в 1,5 года преданно служил в секторе реагирования патрульной полиции. С молодым полицейским простились в городе Бершадь Винницкой области 22 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, по предварительным данным, у военнослужащих Валерия и Виталия Василаке обнаружили примерно сто гранат и 25 000 патронов. Мужчины заявили, что решили избавиться от них, оставив в водоеме, хотя планировали доставить это вооружение в свой дом в Винницкой области.

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