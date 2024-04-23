Везли около сотни гранат и 25 тыс. патронов: в прокуратуре раскрыли новые данные о военных, стрелявших по полицейским в Винницкой области

По предварительным данным, у военнослужащих, подозреваемых в убийстве полицейского, обнаружили примерно сотню гранат и 25 000 патронов. Мужчины решили избавиться от гранат и патронов, оставив их в водоеме, хотя планировали доставить это вооружение в свой дом в Винницкой области.

Руководитель Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Алексей Рыхлюк сообщил об этом в эфире телеканала КИЕВ24. По его словам, во время судебного заседания 22 апреля подозреваемые "по сути признали свою вину" и раскрыли некоторые важные подробности.

Он отметил, что военные сообщили о том, что оставили "определенное количество" боеприпасов в водоеме, поэтому взрывотехники и водолазы провели осмотр места. В настоящее время найдено примерно 100 гранат и 100 запалов к ним, а также около 25 000 патронов для стрелкового оружия калибра 5,45 мм.

Рыхлюк подчеркнул, что это лишь предварительная информация, поскольку следователи еще производят осмотр места происшествия и описание имущества.

Подозреваемые сообщили, что перевозили боеприпасы в свой дом на территории Винницкой области, однако пока их цель неизвестна, этот вопрос устанавливается следствием.

Представитель прокуратуры прокомментировал распространенную в некоторых пабликах информацию о причастности военных к перевозке наркотиков, отметив, что таких данных следствие не подтвердило.

Также военным объявили подозрение в дезертирстве.

Ранее сообщалось, что во вторник, 23 апреля, суд в Винницкой области избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на полицейских, в результате которого один правоохранитель погиб. 51-летнего Валерия Василаке и его сына, 26-летнего Виталия Василаке отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Военнослужащим Валерию и Виталию Василаке сообщили о подозрении по нескольким статьям.

Как сообщал OBOZ.UA, нападение на патрульных полицейских, когда те остановили авто для проверки, произошло в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области. Водитель и пассажир открыли огонь. Правоохранитель Максим Зарецкий погиб, а его напарник получил ранение.

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