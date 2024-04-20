Появилось видео с бодикамеры правоохранителя во время убийства в Винницкой области: разыскивают отца и сына

В сети опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского Максима Зарецкого, которого ночью 20 апреля убили в Винницкой области. Злоумышленники напали на сотрудника полиции во время проверки документов и транспортного средства.

После расстрела преступники скрылись с места происшествия на своем авто. Видео с бодикамеры опубликовано в Telegram-канале OBOZ.UA.

В начале разговора полицейский попросил предъявить документы на транспортное средство, после чего мужчины в салоне авто начали активно искать техпаспорт.

Затем полицейский осмотрел багажник автомобиля, в котором, по словам одного из преступников, были личные вещи. При этом сумки были плотно закрыты, поэтому пассажир, который находился на улице вместе с полицейским, попросил у водителя нож, чтобы открыть сумку.

В один момент нападавший попытался сменить тему разговора, задавая вопросы о служебном автомобиле, а затем внезапно удрал и повалил на землю полицейского. После этого прозвучала серия выстрелов и злоумышленники скрылись с места преступления на своем авто.

Внимание! Видео может поразить людей с чувствительной психикой!

Блогер Андрей Смолий у себя в Telegram опубликовал информацию о подозреваемых в убийстве полицейского. Речь идет об отце и сыне – Василаке Валерий Трофимович 1972 года рождения и Василаке Виталий Валериевич 1998 года рождения.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник – ранен. На территории Винницкой и Одесской областей введен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что убитым в Винницкой области в ночь на 20 апреля оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и 1,5 года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!