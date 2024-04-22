Ему навсегда будет 20: на Винниччине простились с полицейским, которого убили нападавшие

В городе Бершадь Винницкой области 22 апреля состоялась церемония прощания с Максимом Зарецким – 20-летним полицейским, который был убит в ночь на 20 апреля во время выполнения служебных обязанностей. В преступлении подозреваются 26-летний Виталий Василака и его 51-летний отец Валерий Василака.

Погибший правоохранитель служил в секторе реагирования Патрульной полиции. Как передает "Суспільне", около 10:00 понедельника состоялось траурное шествие от дома, где жил Зарецкий, к Свято-Вознесенскому храму. Отпевание началось в 11:00.

Коллега погибшего, инспектор сектора реагирования Патрульной полиции Александр Якименко рассказал, что Зарецкий проработал у них полтора года и хорошо зарекомендовав себя.

"По работе к нему никаких вопросов не было. Очень хороший человек, был веселым, позитивным. Все коллеги с ним были в дружеских отношениях", – сказал он.

Провести украинца в последний путь пришли родные, близкие, коллеги и местные жители.

Они вспоминали патрульного как искреннего, доброжелательного и мужественного юношу, который всегда был готов помочь. По их словам, он был настоящим патриотом Украины и мечтал сделать свою страну лучше.

Ранее отец застреленного преступниками полицейского рассказал, что его сын мечтал о карьере спецназовца. С 2021 года парень учился в Национальной академии внутренних дел. Он был единственным сыном у своих родителей.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Максим Зарецкий погиб, а его напарник получил ранения.

– В сети публиковали видео с нагрудной камеры патрульного. Злоумышленники напали на сотрудников полиции во время проверки документов и транспортного средства.

– Двух подозреваемых задержали днем 21 апреля в селе Липецкое Подольского района Одесской области. По данным следствия, подозреваемые намеревались покинуть Украину.

– Военнослужащим Валерию и Виталию Василаке сообщили о подозрении по нескольким статьям. Фигурантам дела инкриминируют убийство и покушение на жизнь полицейских, а также дезертирство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!