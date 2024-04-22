Военным, устроившим стрельбу в Винницкой области, сообщили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских и дезертирстве: новые детали

Военнослужащим Валерию и Виталию Василаке, которые ночью 20 апреля, вероятно, убили сотрудника полиции в Винницкой области, сообщили о подозрении по нескольким статьям. Фигурантам дела инкриминируют убийство и покушение на жизнь полицейских, а также дезертирство.

Злоумышленникам грозит от 9 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Двум задержанным сообщено о подозрении в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Также им сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Отца и сына, которых подозревают в убийстве полицейского, задержали днем 21 апреля в селе Липецкое Подольского района Одесской области. Кроме того, правоохранители обнаружили на территории Винницкой области транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица. В автомобиле обнаружили боеприпасы.

В ходе следственных действий также было найдено оружие, из которого, вероятно, был застрелен сотрудник полиции. В настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное заключение.

Накануне правоохранительные органы задержали двух злоумышленников, которые ночью 20 апреля, вероятно, убили полицейского в Винницкой области. Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник ранен. На территории Винницкой и Одесской областей введен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что убитым в Винницкой области в ночь на 20 апреля оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и 1,5 года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, которого ночью 20 апреля убили в Винницкой области. Злоумышленники напали на сотрудника полиции во время проверки документов и транспортного средства.

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