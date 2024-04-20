'Без единственного сына остались родители': появились данные о полицейском, убитом нападающими в Винницкой области. Фото

Полицейским, убитым в Винницкой области в ночь на 20 апреля, оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и 1,5 года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Максим был единственным сыном у родителей. Об этом рассказали в Telegram Национальной полиции Украины.

"Без единственного сына остались родители мужа. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем", – отметили коллеги погибшего.

Коллектив Нацполиции Украины выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского.

Напомним, ночью 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник – ранен. На территории Винницкой и Одесской областей введен план "Перехват".

Благодаря усилиям оперативных служб удалось установить лиц, вероятно, причастных к совершению преступления. Ориентировка разослана ко всем региональным подразделениям Национальной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черниговской области провели в последний путь полицейскую Алину Николаевец, которая погибла в результате террористического удара россиян по областному центру 17 апреля. Девушке было всего 25 лет.

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