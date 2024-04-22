Суд избрал меру пресечения подозреваемым в нападении на полицейских в Винницкой области

Во вторник, 23 апреля, суд в Винницкой области избрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на полицейских, в результате которого один правоохранитель погиб. 51-летнего Валерия Василаке и его сына, 26-летнего Виталия Василаке отправили в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Таким образом суд поддержал ходатайство прокуратуры. На заседании старший подозреваемый заявил, что очень сожалеет о том, что произошло, и будет винить себя до конца жизни.

"Не понимаю, как это произошло, почему это произошло. К сожалению, это не вернет человека... Если бы можно было что-то отменить, свою жизнь изменить, я бы это сделал", – сказал Валерий Василаке.

Офис генерального прокурора отметил: обоим фигурантам инкриминировано убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

В зале суда Валерий Василаке также рассказал, что в копа стрелял его сын Виталий. "Выстрелил сын. Он подумал, что полицейский меня застрелил", – заявил мужчина.

По его словам, оружие, которое было в автомобиле, также украл сын. Продавать его не планировали.

Кроме того, фигурант подтвердил, что пытался вместе с сыном уехать из Украины в Молдову.

Как писал OBOZ.UA:

– Нападение на патрульных полицейских, когда те остановили авто для проверки, произошло в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области. Водитель и пассажир открыли огонь. Правоохранитель Максим Зарецкий погиб, а его напарник получил ранения.

– В сети публиковали видео с нагрудной камеры патрульного. Жертве нападения было всего 20 лет. Его похоронили в городе Бершадь Винницкой области 22 апреля.

– Двух подозреваемых задержали днем 21 апреля в селе Липецкое Подольского района Одесской области. По данным следствия, отец и сын намеревались покинуть Украину.

– Военнослужащим Валерию и Виталию Василаке сообщили о подозрении по нескольким статьям.

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