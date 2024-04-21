Задержаны нападающие, которые убили полицейского в Винницкой области. Фото

Правоохранительные органы задержали двух злоумышленников, которые ночью 20 апреля убили полицейского в Винницкой области. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются. Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Местонахождение фигурантов было установлено благодаря слаженной работе оперативных служб. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД.

Глава Нацполиции сообщил, что задержанными оказались двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет Винницкая специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

По информации Офиса Генерального прокурора, преступников задержали в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских. Один из правоохранителей погиб, его напарник ранен. На территории Винницкой и Одесской областей введен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что убитым в Винницкой области в ночь на 20 апреля оказался 20-летний Максим Зарецкий. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и 1,5 года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео с нагрудной камеры полицейского, которого ночью 20 апреля убили в Винницкой области. Злоумышленники напали на сотрудника полиции во время проверки документов и транспортного средства.

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