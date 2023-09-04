Дети признались, что отец был пьян: бывшая жена застреленного в Днепре Силогавы рассказала подробности. Видео

Джумбери Силогава, которого застрелил патрульный в Днепре, сел за руль Jaguar в нетрезвом состоянии. Информацию об этом подтвердили его дети, которые были вместе с ним в автомобиле, отметила их мать, бывшая жена Силогавы Наталья.

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По ее словам, мужчина и раньше несколько раз управлял автомобилем под действием алкоголя, а также попадал в ДТП. Об этом женщина рассказала "Суспільному" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Она отметила, что в тот день дети позвонили и сказали, что отец решил повезти их на море на три дня, чтобы отметить там свой день рождения, поэтому сказал срочно собраться.

"Меня это не удивило…Но я действительно чувствовала, мне было не спокойно, я даже расплакалась, но не звонила им, чтобы не расстраивать", – сказала Наталья.

Тогда она еще не знала, что Джумбери сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, так как сыновья рассказали ей обо всем только после инцидента со стрельбой.

"Я детям говорю, чего вы мне не сказали, что папа пьяный?! Они ответили: мам, мы ему доверяем, мы не боялись с ним...Меня возмущают тик-токи, в которых говорят, что там была жена. Меня там не было. Дети ехали с моим бывшим мужем и его любовницей. Это для меня очень важно, ведь мои дети смотрят эти все соцсети и им очень неприятно, и когда моим детям желают смерти", – добавила женщина.

Что касается детей застреленного водителя, то 14-летний Давид и 12-летний Джумбери после событий, свидетелями которых они стали, нуждаются в психологической помощи. В скором времени они начнут заниматься со специалистами.

Отметим, что, согласно информации нашего издания, содержание алкоголя в крови застреленного водителя было 2,48 промилле (и 2,78 в моче).

Напомним, что инцидент с участием сотрудников Патрульной полиции произошел в Днепре 29 августа. Патрульные остановили Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя с правоохранителями произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее бить, после чего набросился и на ее напарника, который в конце концов открыл огонь.

Нарушитель получил смертельные ранения и скончался на месте инцидента. По факту превышения служебных полномочий представитель правоохранительных органов был задержан. А патрульная, на которую напал мужчина в момент задержания, получила перелом носа и кости лица.

Суд в Днепре поместил патрульного Егора Звонкова, смертельно ранившего мужчину, под круглосуточный домашний арест. Мера пресечения была избрана 31 августа. О том, что происходило в зале суда, читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Погибшего во время этого инцидента мужчину звали Джумбери Силогава. Ему было 38 лет. По предварительным данным, он входил в группу одного из влиятельных в Днепре криминальных авторитетов. Мы также рассказывали, чем мужчина занимался при жизни.

– Вместе с Силогавой в машине находилась его девушка Татьяна Патынка. Именно она отказывалась выполнить указания правоохранителей и выйти из машины. Подробнее о ней читайте в нашем материале.

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