Переломаны нос и кости лица: появились данные о состоянии патрульной, которую избил водитель Jaguar в Днепре

У пострадавшей патрульной полицейской, избитой водителем Jaguar в Днепре, медики диагностировали перелом носа и кости лица. Также у нее имеются травмы головы и серьезные ушибы конечностей.

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Об этом сообщила журналистка телеканала "Днепр ТВ". "Пострадавшая патрульная была доставлена в одну из городских больниц. Там она пробыла примерно 2 дня", – сказала она.

Правоохранительницу перевели из городской больницы в больницу областного подчинения. Она в сознании – может говорить.

"Связан ли перевод из городской в областную больницу с ее ухудшением состояния здоровья, мы не знаем. Известно, что у нее переломан нос, переломанные кости лица, есть травма головы и есть серьезные травмы конечностей. Но эпикриза мы не видели…", – рассказала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

– Со временем сотрудники патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

– Позже появились кадры из бодикамеры напарницы застрелившего агрессивного водителя копа. На них видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло относятся к представителям правоохранительных органов.

– Кроме того, оказалось, что водитель Jaguar был пьян. Содержание алкоголя в крови застреленного в Днепре мужчины составляло 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче.

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