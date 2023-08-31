Может получить от 15 лет до пожизненного: СМИ выяснили личность женщины, которая была в автомобиле в Днепре вместе с застреленным Силогавой. Фото

В автомобиле Jaguar в Днепре вместе с Джумбери Силлоговой, которого застрелил полицейский, находилась 22-летняя Татьяна Патынка. Именно она отказывалась выполнить указания правоохранителей и выйти из машины.

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Личность женщины установили журналисты "Схем" (проект "Радио Свобода"). Они также нашли в социальных сетях ее фото.

Патынка, как и погибший Силогава, прописана в Днепропетровской области. Связаться с ней не удалось, так как телефон женщины был выключен.

По данным источников OBOZREVATEL, правоохранители готовят Патынке подозрение по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Эта статья предусматривает наказание до пятнадцати лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Также установлено, что машина, на которой ехали Патынка, Силогава и двое его детей, принадлежит бывшей супруге последнего Наталье Силогаве. Она отказалась комментировать действия полиции.

Напомним, что СМИ выяснили, что известно о погибшем днепрянине. У него был свой бизнес и, вероятно, связи с криминалом. Отец двоих детей два дня не дожил до своего 39-летия.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя с правоохранителями произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

– Потом сотрудники патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

– Позже появились кадры с бодикамеры напарницы копа, который застрелил агрессивного водителя. На них видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло ведут себя по отношению к представителям правоохранительных органов.

– Кроме того, оказалось, что водитель Jaguar был пьян. Содержание алкоголя в крови застреленного в Днепре мужчины составляло 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче.

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