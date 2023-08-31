В Днепре выбирают меру пресечения патрульному, который смертельно ранил мужчину: прокуратура требует ареста. Фото

В Кировском районном суде Днепра выбирают меру пресечения патрульному полицейскому, который смертельно ранил человека после задержания авто. Прокурор просит содержания под стражей без возможности внесения залога.

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Об этом сообщает "Суспільне" и "Радио Свобода". Патрульного полицейского не доставили в суд из-за состояния здоровья.

Он присутствует на заседании по видеосвязи. Со стороны обвинения выступает прокурор, со стороны защиты – трое адвокатов.

Прокуратура просит патрульного 60 суток ареста без права внесения залога.

Адвокат патрульного во время судебного заседания заявила, что подозрение не обосновано. Она просит суд применить меру пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста.

Сам патрульный также заявил, что не соглашается с подозрением и своей вины не признает.

"С подозрением я не соглашаюсь абсолютно", – сказал он.

По словам полицейского, он применил оружие только после того, как были применены все возможные средства и для защиты своей жизни. Он также не согласен на меру пресечения – содержание под стражей, ведь, как заявляет, находится на лечении, во-вторых, не совершал преступления, в котором его подозревают.

Адвокат патрульного сообщила его травмы, полученные в результате инцидента.

"Закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма грудной клетки, ушиб грудной клетки, ушиб мягких тканей головы, ушиб черепной стенки, ушиб левого локотного сустава. Моему подзащитному необходимо лечение в условиях стационара", – отметила она.

У здания суда и в зале заседаний собрались полицейские, чтобы поддержать своего коллегу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

– Со временем сотрудники патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

– Позже появились кадры из бодикамеры напарницы застрелившего агрессивного водителя копа. На них видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло относятся к представителям правоохранительных органов.

– Кроме того, оказалось, что водитель Jaguar был пьян. Содержание алкоголя в крови застреленного в Днепре мужчины составляло 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче.

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