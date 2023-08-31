Патрульному, смертельно ранившему мужчину в Днепре, избрали меру пресечения: все детали

Суд в Днепре поместил патрульного, смертельно ранившего мужчину, под круглосуточный домашний арест. Мера пресечения была избрана 31 августа.

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Решение принял Кировский райсуд Днепра. Сотрудник полиции в суд доставлен не был из-за состояния здоровья, но он присутствовал на заседании по видеосвязи.

Во время слушания подозреваемый заявил, что своей вины не признает.

Как известно, стрельба с участием сотрудников Патрульной полиции произошла в Днепре 29 августа. Патрульные остановили Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

В итоге правоохранитель открыл огонь. Нарушитель получил смертельные ранения и скончался на месте инцидента. По факту превышения служебных полномочий представитель правоохранительных органов был задержан.

Согласно информации нашего издания, содержание алкоголя в крови застреленного водителя было 2,48 промилле (и 2,78 в моче).

Патрульная, на которую напал мужчина в момент задержания, получила перелом носа и кости лица.

Как писал OBOZREVATEL:

– Погибшего в ходе этого инцидента мужчину звали Джумбери Силогава. Ему было 38 лет. По предварительным данным, он входил в группу одного из влиятельных в Днепре криминальных авторитетов.

– Кадры из бодикамеры напарницы копа, застрелившего агрессивного водителя, смотрите по ссылке.

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