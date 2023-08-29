В Днепре патрульный смертельно ранил агрессивного нарушителя ПДД: продолжается расследование. Фото

29 августа в городе Днепр произошла стрельба с участием сотрудников полиции. В результате инцидента погиб мужчина. По факту превышения служебных полномочий полицейский задержан.

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Об этом сообщила патрульная полиция Днепропетровской области и издание местного телеканала Днепр TV. Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Ивана Мазепы.

Как сообщило издание, ссылаясь на свидетелей, патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

В результате драки полицейский применил табельное огнестрельное оружие и выстрелил в мужчину. От полученных ранений водитель погиб на месте.

В Нацполиции подтвердили факт применения оружия патрульным и сообщили, что назначено служебное расследование. В настоящее время оба патрульных отстранены от исполнения обязанностей.

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты полиции, а также сотрудники Государственного бюро расследований, которые в рамках уголовного производства будут устанавливать все обстоятельства происшествия. Руководством Нацполиции назначено служебное расследование по факту применения патрульным полицейским табельного огнестрельного оружия. В настоящее время патрульных исполнение обязанностей", – говорится в сообщении Нацполиции.

В ДБР заявили, что начали расследование инцидента и правомерности применения правоохранителем табельного оружия.

"Предварительно установлено, что правоохранители пытались остановить элитный автомобиль в центре Днепра, водитель которого, по имеющимся данным, игнорировал законные требования правил дорожного движения. После остановки автомобиля, мужчина вел себя агрессивно и имел все признаки алкогольного опьянения. Во время инцидента правоохранитель применил табельную оружие. От полученных огнестрельных ранений водитель авто скончался", – сообщили детали в ДБР.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они повлекли тяжкие последствия).

Следователи изучают все обстоятельства инцидента.

"Решается вопрос о задержании правоохранителя и извещении ему о подозрении", – заявили в ДБР.

Впоследствии в Офис генпрокурора заявили, что патрульный задержан по факту превышения служебных полномочий.

В Генпрокуратуре также уточнили некоторые подробности инцидента. Патрульные полицейские остановили автомобиль, в котором находились несовершеннолетние дети. По требованию выйти из машины водитель и пассажиры отказались.

"Правоохранители начали силой вытаскивать пострадавших из авто и использовали газовый баллончик. Во время драки полицейский применил табельное оружие и произвел три выстрела в спину пассажиру. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте", – отметили в прокуратуре.

В настоящее время полицейский, застреливший водителя, задержан в порядке ст. 208 УПК РФ (Задержание уполномоченным должностным лицом) и решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

В сети также обнародовали видео с места происшествия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове нашли застреленного полицейского. Его тело лежало на улице возле жилого дома в Немышлянском районе, рядом был табельный пистолет правоохранителя.

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