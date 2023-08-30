Содержание алкоголя в крови превышало норму более чем в 12 раз: агрессивный водитель, застреленный патрульным в Днепре, был пьян

Во вторник, 29 августа, в Днепре произошла стрельба – сотрудник полиции застрелил задержанного. Как оказалось, водитель был пьян.

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Содержание алкоголя в крови застреленного в Днепре водителя составила 2,48 промилле в крови и 2,78 – в моче. Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, что содержание алкоголя в крови превышало норму в 12,4 раза, а в моче – 13,9 раза.

На сегодняшний день установлена допустимая норма алкоголя в крови до 0,2 промилле. Водитель транспортного средства, уровень алкоголя в крови которого более 0,2 промилле, является преступником, который угрожает жизни окружающих и должен нести строгую ответственность.

Как сообщал OBOZREVATEL, от огнестрельных ранений патрульного владелец автомобиля, этнический абхаз Джумбери Силогава, скончался на месте, несмотря на реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие на место происшествия медики. По предварительным данным, он входил в группу одного из влиятельных в Днепре криминальных авторитетов. Поэтому не исключено, что он, как водится в этих кругах, мог чувствовать себя "хозяином жизни" и позволить себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на инцидент в Днепре, в котором патрульный полицейский при задержании довольно агрессивного водителя элитного автомобиля Jaguar застрелил его. Он подчеркнул, если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство,не бить полицейских, более того – учить законопослушанию своих детей.

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