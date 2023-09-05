Адвокаты Тандыра требовали отвода судьи по делу о сбитии нацгвардейца: суд отказал. Фото

Святошинский райсуд Киева 5 сентября начал подготовительное заседание по делу судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в том, что он, вероятно, в нетрезвом состоянии сбил насмерть бойца Национальной гвардии Вадима Бондаренко на блокпосту в Киеве. Адвокаты Тандыра заявили отвод судье, поскольку тот не стал откладывать разбирательство, но получили отказ.

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Как сообщают "Ґрати", в начале заседания адвокат Олег Юрченко заявил ходатайство о переносе заседания на один день, поскольку ни он, ни его коллега Ирина Бовнегра якобы не получили обвинительный акт и реестр материалов досудебного расследования, с которым должны были ознакомиться до начала рассмотрения дела.

По словам Юрченко, о передаче дела в суд они якобы узнали из СМИ.

Со своей стороны, прокурор Михаил Доманицкий это отверг. По его словам, он несколько раз предлагал адвокатам ознакомиться с обвинительным актом, но они отказывались. Тогда Доманицкий отправил материалы по почте каждому защитнику.

Кроме того, адвокат Бовнегра также заявила ходатайство о том, чтобы Тандыра выпустили из "аквариума" суда и о пребывании его возле адвокатов, ссылаясь на практику ЕСПЧ. Прокурор возразил, ссылаюсь, в частности, на тяжесть уголовного преступления.

Судья Иван Бандура отклонил ходатайство адвокатов. После этого они заявили судье отвод, однако суд отказал им.

"По состоянию на 17:50 подготовительное заседание продолжается в предыдущем составе. В судебном заседании объявлен перерыв до завтра до 15:00", – сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 26 мая в Киеве Lexus сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко, который устанавливал инженерные заграждения на блокпосту. 22-летний боец погиб на месте. За рулем обнаружили судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, однако он утверждает, что водитель, "на самом деле управлявший транспортом", якобы сбежал.

– В машине нашли бутылку из-под спиртного, но судья после аварии отказался проходить тесты на наличие алкоголя в крови и отвергал вину в аварии. Впоследствии у него принудительно отобрали биологические образцы.

– Тандыра задержали и отправили в СИЗО без права на залог. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

– Тандыра заподозрили в попытке "решить" вопрос с экспертизой с целью получить заключение об отсутствии в крови алкоголя.

– В ГБР заявили, что факт алкогольного опьянения Тандыра в момент аварии доказан.

– По словам активистов, Тандыр на должности судьи сам якобы помогал избежать ответственности за "пьяное" вождение.

– Высший совет правосудия 29 августа временно отстранил от совершения правосудия Тандыра.

– Отец погибшего Вадима рассказал, что Тандыр не извинился перед его семьей. Родные нацгвардейца рассказали, что он с детства мечтал стать военным.

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