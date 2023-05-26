Судью, сбившего насмерть нацгвардейца на блокпосте в Киеве, взяли под стражу: объявлено подозрение

Судье Макаровского районного суда Киевщины Алексею Тандыру, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП в Киеве, насмерть сбив военнослужащего Национальной гвардии Украины, сообщили о подозрении. В настоящее время судья уже находится под стражей.

Видео дня

Об этом сообщил Офис генпрокурора. Тандыру "светит" тюремное заключение.

Судье инкриминируют ч. 3 ст. 286-1 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

"По поручению заместителя генерального прокурора и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении председателю одного из районных судов Киевской области по факту совершения смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины). Также прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей", – говорится в сообщении.

Спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова сообщила, что судья находится под стражей. Об этом пресс-секретарь ДБР сказала в комментарии "Общественному".

Ранее суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии у судьи биологических образцов на экспертизу.

Напомним, 25 мая 2023 года в 23:55, судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

Инцидент произошел на блокпосте на заезде в Киев со стороны Житомира. Погиб военнослужащий Нацгвардии Украины 22-летний Вадим Бондаренко. До начала полномасштабного вторжения он проходил срочную службу в Черкассах, но вскоре был переведен в Киев.

У Вадима остались жена и трое детей. Его отец и брат сейчас защищают Украину по самым горячим направлениям.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве ночью на блокпосте автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Позже стало известно, что правоохранители задержали главу одного из райсудов Киевской области, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии в Киеве. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство.

Как утверждают активисты, именно Тандыр рассматривал и закрыл административное производство по факту совершения пьяного ДТП другим судьей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!