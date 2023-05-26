Погибшему нацгвардейцу было 22 года, в машине судьи валялись бутылки: новые детали смертельного ДТП в Киеве. Фото и видео

Смертельное ДТП, в результате которого погиб военнослужащий НГУ, произошло в начале комендантского часа. Якобы нацгвардеец устанавливал инженерные заграждения, когда его смертельно травмировал Lexus, за рулем которого находился судья Алексей Тандыр.

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Об этом сообщило Общественное. После аварии судья заявил, что он не сидел за рулем машины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказали журналисты, инцидент произошел на блокпосту на заезде в Киев со стороны Житомира. Якобы авария произошла в начале комендантского часа, когда военнослужащий НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

"Конусы, "ежи"... Такая процедура... Когда он возвращался на свое место, в него влетел Lexus. Влетел настолько быстро, что никто не успел среагировать. Вышел судья, потом узнали, что он судья, когда посмотрели документы. Посмотрел судья и сказал: "Чтобы был жив". Когда услышал, что мертв, сказал, что за рулем не сидел, что был водитель, он сбежал в кусты", – говорится в сообщении.

Сам судья отказался пройти на месте медицинское освидетельствование, а в машине обнаружили бутылки из-под алкоголя.

"Будет предпринимать попытки избежать теста на алкоголь в крови. А он пьяный был – кошмар! Еще бутылки валялись в авто. А потом появится справка, что больное сердце у него или был приступ инсульта. Это ответственности не будет", - добавили журналисты.

Как сообщили в социальных сетях, в результате ДТП погиб военнослужащий Вадим Бондаренко, родом из Черкасской области.

Со своей стороны, в Макаровском райсуде заявили, что в настоящее время Тандыр отсутствует на рабочем месте.

"Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого происшествия. Коллектив суда будет оказывать максимальное содействие в осуществлении всех процессуальных действий, поэтому надеемся, что и судья, при участии которого случился этот ужасный трагический случай, будет оказывать максимальное содействие следствию, чтобы не подрывать авторитет судебной власти и доверие общества к судьям, которые честно и с достоинством выполняют свои обязанности", – заявили в пресс-службе учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве ночью на блокпосту автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. Якобы за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Позже стало известно, что правоохранители задержали главу одного из райсудов Киевской области, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии в Киеве. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело.

Как утверждают активисты, именно Тандыр рассматривал и закрыл административное производство по факту совершения пьяного ДТП другим судьей.

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