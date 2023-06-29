Судью Тандыра, насмерть сбившего нацгвардейца, заподозрили в попытке 'решить' вопрос с экспертизой: что известно

Судью Макаровского районного суда Алексея Тандыра, обвиняемого по делу о смертельном ДТП в Киеве, в котором погиб военнослужащий, заподозрили в попытке "решить" вопрос с экспертизой. Судья якобы пытается "уладить" вопросы с экспертным учреждением с целью получения нужного ему заключения об отсутствии в крови алкоголя в момент ДТП.

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Подмена результата экспертизы позволит переквалифицировать действия Тандыра на менее тяжкую статью. Об этом в Facebook заявил адвокат Виталий Сердюк (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам правозащитника, подмена результата экспертизы об отсутствии в крови алкоголя в момент ДТП может даже позволить Тандыру избежать уголовной ответственности за смертельное ДТП.

Адвокат уточнил, что сейчас эта информация проверяется. В то же время он добавил, что в случае подтверждения, правозащитники немедленно инициируют расследование коррупционных действий экспертов и правоохранителей, которые помогали фальсифицировать материалы экспертизы и скрывать преступление.

Напомним: за пять минут до полуночи 26 мая автомобиль Lexus совершил наезд на нацгвардейца, устанавливавшего инженерные заграждения на блокпосту. В результате наезда 22-летний боец НГУ Вадим Бондаренко погиб на месте аварии.

За рулем авто после аварии обнаружили главу Макаровского райсуда Алексея Тандыра, который заявил, что в момент столкновения был в автомобиле, но не за рулем. По его словам, водитель, "на самом деле управлявший транспортом", сбежал.

В "Лексусе" Тандыра была обнаружена бутылка из-под спиртного, но судья после ДТП отказался проходить тесты на наличие алкоголя в крови. Свою вину в аварии он отрицал. Впоследствии у него принудительно отобрали биологические образцы, результаты которых еще ожидаются.

Против Тандыра возбуждено уголовное производство. Его задержали и отправили в СИЗО до 21 июля без права выхода под залог. Если вина судьи будет доказана, ему "светит" до 10 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам активистов, судья Алексей Тандыр якобы неоднократно помогал пьяным водителям избежать ответственности. Они утверждают, что он закрыл админпроизводство по факту совершения подобного ДТП другим судьей.

Отец погибшего нацгвардейца рассказал, что Тандыр не извинился перед его семьей. Родные Вадима Бондаренко вспоминают, что он был лидером и с детства мечтал стать военным.

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