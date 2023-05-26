Судья, сбивший в Киеве военнослужащего, якобы помогал пьяным водителям избежать ответственности, – активисты

Судья Алексей Тандыр, якобы сбивший насмерть военнослужащего в Киеве, возможно раньше неоднократно помогал пьяным водителям избежать ответственности. Как утверждают активисты, именно он закрыл админпроизводство по факту совершения подобного ДТП другим судьей.

Видео дня

Об этом сообщили на странице общественной организации "Автомайдан" в социальной сети Facebook. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"На фото – глава Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр. В ночь на 26 мая он сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве. По данным очевидцев, судья находился в состоянии алкогольного опьянения, отказывался от прохождения теста и пытался избежать ответственности. Судья имеет большое количество закрытых дел по 130 статье КУоАП (управление транспортом в состоянии опьянения)", – говорится в сообщении.

Как отметили активисты, якобы именно Тандыр в 2018 году рассматривал административное производство по факту совершения судьей Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрием Усатым ДТП в состоянии опьянения. Но оно было закрыто "из-за отсутствия состава административного правонарушения".

"На то время, член правления Автомайдана Роман Маселко подавал дисциплинарные жалобы на судей. Усатова решили уволить, но он обжаловал решение, поэтому пока не уволен. Но судью Тандыра тогдашний ВСП (Высший совет правосудия) отказался наказывать", – резюмировали активисты.

Добавим, официально правоохранители не называют имя виновника пьяного смертельного ДТП в Киеве, но подтвердили, что это судья одного из райсудов Киевщины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве ночью на блокпоста автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. Якобы за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения находился судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Позже стало известно, что правоохранители задержали главу одного из райсудов Киевской области, сбившего насмерть военнослужащего Нацгвардии в Киеве. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное производство.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!