Сбивший нацгвардейца судья Тандыр не извинился перед семьей погибшего: у него осталось трое детей
Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Киеве судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр якобы не извинился перед семьей погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Он вообще не выходил на связь с родными военного, заявляют в СМИ.
Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщила журналистка Виктория Прокопчук. Она сказала, что детали трагедии узнала от родителей Бондаренко.
Последние утверждают, что после того, как их сын в ночь на 26 мая был сбит насмерть на блокпосту, подозреваемый в совершении аварии судья ни лично, ни через адвокатов не общался с ними.
Бондаренко родом из города Тальное Черкасской области. У него осталась жена и трое детей, а его отец воюет под Бахмутом.
ДТП произошло в столице Украины (на въезде со стороны Житомира) в начале комендантского часа. Нацгвардеец устанавливал инженерные заграждения на блокпосту, когда на него наехал Lexus. Мужчина погиб на месте инцидента.
В машине находился судья Алексей Тандыр, хотя он утверждает, что не сидел за рулем: мол, водитель авто сбежал. Свою вину Тандыр отрицает.
Проверку на алкоголь подозреваемый пройти отказался, хотя в его Lexus обнаружили бутылки из-под алкоголя.
Правоохранители открыли уголовное производство и задержали судью. Следующие два месяца он проведет под стражей без альтернативы внесения залога.
Как писал OBOZREVATEL:
– Активисты утверждают, что судья Тандыр якобы рассматривал и закрыл административное производство по факту совершения другого скандального ДТП. Его участником тоже был украинский судья.
– В Государственном бюро расследований сообщили, что если вина Тандыра будет доказана, он может провести до 10 лет за решеткой.
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