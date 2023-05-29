Сбивший нацгвардейца судья Тандыр не извинился перед семьей погибшего: у него осталось трое детей

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Киеве судья Макаровского районного суда Алексей Тандыр якобы не извинился перед семьей погибшего нацгвардейца Вадима Бондаренко. Он вообще не выходил на связь с родными военного, заявляют в СМИ.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Єдині новини" сообщила журналистка Виктория Прокопчук. Она сказала, что детали трагедии узнала от родителей Бондаренко.

Последние утверждают, что после того, как их сын в ночь на 26 мая был сбит насмерть на блокпосту, подозреваемый в совершении аварии судья ни лично, ни через адвокатов не общался с ними.

Бондаренко родом из города Тальное Черкасской области. У него осталась жена и трое детей, а его отец воюет под Бахмутом.

ДТП произошло в столице Украины (на въезде со стороны Житомира) в начале комендантского часа. Нацгвардеец устанавливал инженерные заграждения на блокпосту, когда на него наехал Lexus. Мужчина погиб на месте инцидента.

В машине находился судья Алексей Тандыр, хотя он утверждает, что не сидел за рулем: мол, водитель авто сбежал. Свою вину Тандыр отрицает.

Проверку на алкоголь подозреваемый пройти отказался, хотя в его Lexus обнаружили бутылки из-под алкоголя.

Правоохранители открыли уголовное производство и задержали судью. Следующие два месяца он проведет под стражей без альтернативы внесения залога.

Как писал OBOZREVATEL:

– Активисты утверждают, что судья Тандыр якобы рассматривал и закрыл административное производство по факту совершения другого скандального ДТП. Его участником тоже был украинский судья.

– В Государственном бюро расследований сообщили, что если вина Тандыра будет доказана, он может провести до 10 лет за решеткой.

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