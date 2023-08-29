Судью Тандыра, сбившего насмерть нацгвардейца в Киеве, отстранили от совершения правосудия

Высший совет правосудия временно отстранил от осуществления правосудия судью Алексея Тандыра. Его обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате которого погиб военнослужащий Национальной гвардии.

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Соответствующее решение было принято во вторник, 29 августа, по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства заместителя Генерального прокурора. Об этом сообщила пресс-служба ВРП.

"Высший совет правосудия решил временно отстранить от совершения правосудия судью Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра в связи с привлечением к уголовной ответственности до вступления в законную силу приговора суда или закрытия уголовного производства по обвинению в совершении уголовного правонарушения", – идет.

Напомним, в конце мая в Киеве ночью на блокпоста автомобиль Lexus сбил насмерть военнослужащего Национальной гвардии Украины. За рулем легковушки находился судья Макаровского районного суда Киевщины Алексей Тандыр.

Авария произошла в начале комендантского часа, когда военнослужащий НГУ вышел на дорогу установить инженерные заграждения.

После аварии судья заявил, что он не сидел за рулем машины. Он отказался пройти на месте медицинское освидетельствование, а в машине обнаружили бутылки из-под алкоголя.

Как рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, в результате ДТП погиб военнослужащий Нацгвардии Украины Вадим Бондаренко. До начала полномасштабного вторжения он проходил срочную службу в Черкассах, но вскоре был переведен в Киев. Как говорят родные погибшего бойца, он был лидером и с детства мечтал стать военным.

В ГБР 3 августа заявили, что завершили расследование по делу. Следствие считает, что собрало достаточно доказательств того, что Тандыр на момент ДТП был пьян, несмотря на то, что он не сдал биологические образцы в срок. В общей сложности провели 18 экспертиз, среди которых судебно-медицинские, химические, технические и другие. Также следствие подтвердило, что судья нарушил правила и превысил скорость. Теперь ему грозит 10 лет заключения.

В ходе следствия стало известно, что Тандыр пытался обмануть экспертизу: прокурор в суде заявил, что судья вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

На днях стало известно, что жена Тандыра анонимно передала жене погибшего Вадима Бондаренко 18 тысяч гривен несколькими платежами. Вдова нацгвардейца, узнав происхождение средств, отказалась от денег, которые ей прислала семья судьи.