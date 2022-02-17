Ярославскиий странно прокомментировал обвинения по делу о ДТП и упомянул кражу улик

Бизнесмен Александр Ярославский прокомментировал обвинения по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Чугуев-Мартовое в Харьковской области, в котором фигурируют автомобили из его кортежа. Он заявил, что манера проведения следственных действий "очень плохо вписывается в правовое поле".

Также он считает, что правоохранительные органы якобы демонстрируют "пристрастное отношение и двойные стандарты" к делу о ДТП. Об этом говорится в заявлении Ярославского на сайте футбольного клуба "Металлист".

По словам Ярославского, у него создается ощущение, что "виновного уже назначили и теперь подгоняют под это доказательную базу в худших традициях "политической целесообразности". В частности, он прокомментировал пропажу из морга вещей погибшего в ДТП, намекнув, что из-за этого ни о какой объективности не может идти речи.

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"Такое ощущение, что вместо установления истины кто-то очень хочет под беспочвенными громкими обвинениями, вводящими в заблуждение общественность и СМИ, скрыть свои недочеты в работе и переключить внимание с реальных проблем текущего дня на искусственно сшитое на коленке так называемое "резонансное дело", – говорится в заявлении бизнесмена.

Кроме того, он заявил, что из-за расследования ДТП на его бизнес оказывают давление. Также добавил, что генпрокурор и министр МВД не могут из-за этого гарантировать законность расследования.

"О каком беспристрастном следствии можно говорить, когда при расследовании обычного дела о дорожно-транспортном происшествии налицо откровенные попытки дестабилизировать мою частную жизнь и мои рабочие процессы", – заявил бизнесмен.

Напомним, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, автомобиль, двигавшийся в сторону Харькова, сбил насмерть 36-летнего пешехода. Позже стало известно, что камеры наблюдения зафиксировали кортеж бизнесмена после ДТП на упомянутом участке дороги. Два автомобиля, потерявшие неподалеку от места трагедии номерные знаки, ехали с большой скоростью.

11 февраля стало известно, что правоохранители провели обыски по месту жительства Александра Ярославского. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где накануне ДТП находился бизнесмен, впоследствии поспешно улетевший в Лондон. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова назвала выезд Ярославского за границу "странным". Она взяла на личный контроль расследование дела по резонансному ДТП.

Примечательно, что 15 февраля стало известно о пропаже из морга вещей погибшего, которые должны были пройти экспертизу. При этом в полиции сообщили, что взлома не было. На следующий день собственные источники OBOZREVATEL сообщили, что в морг вернули вещи мужчины, погибшего в ДТП с кортежем бизнесмена Александра Ярославского. Теперь полиция выясняет, как такое могло произойти, и не были ли подменены или повреждены вещи.

Напомним, что еще в 2012 году глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский обращал внимание правоохранителей на поведение бизнесмена за рулем. Тогда был опубликован ролик, в котором Ярославский нарушал множество правил дорожного движения.

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