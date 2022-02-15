Вещи погибшего уже 'пропали', могут украсть и тело: в деле о ДТП с Ярославским новый порот. Эксклюзив

Из морга похитили вещи мужчины, сбитого насмерть кортежем бизнесмена Александра Ярославского на трассе Чугуев – Мартовое. Важные улики должны были пройти экспертизу.

О пропаже вещей стало известно во вторник, 15 февраля. Об этом сообщили источники OBOZREVATEL.

Улики пропали в период с субботы, 12 февраля. Об инциденте в Чугуевское районное управление полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил заведующий отделением судмедэкспертизы.

Известно, что взлома не было. Кто именно украл вещи и как, будут устанавливать правоохранители.

По данным наших источников, в морге, где находится труп погибшего в ДТП с бизнесменом Ярославским, выставили пост полиции для охраны. Причина – поступила информация, что люди бизнесмена собираются похитить труп, что является беспрецедентным шагом.

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Источники OBOZREVATEL также утверждают, что Ярославскому и его сообщникам можно инкриминировать деятельность организованной преступной группы, поскольку инцидент с кражей улик не похож на обычную кражу. Сначала были попытки выкупить номера автомобилей, потом в полицию пришел "сдаваться" человек, которого не было на месте ДТП, а теперь произошло это.

Со своей стороны, в ГУ Нацполиции Харьковской области утверждают, что к потере вещественных доказательств привело халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

В связи с этим следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения досудебного расследования с целью выяснения местонахождение утраченных вещественных доказательств полицейские установили перечень сотрудников заведения, провели неотложные следственные действия, в том числе 5 обысков и 9 осмотров. Следственные действия произведены в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их транспортных средствах.

Напомним, 9 февраля около 23:00 на 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, автомобиль, двигавшийся в сторону Харькова, совершил наезд на 36-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего Ярославскому, который утверждал, что был за рулем автомобиля в момент ДТП. Однако впоследствии выяснилось, что в это время он находился в другом месте. Теперь водитель будет проходить как "лжесвидетель".

Как сообщал OBOZREVATEL, камеры наблюдения зафиксировали кортеж бизнесмена после ДТП на упомянутом участке дороги. Два автомобиля, потерявшие неподалеку от места трагедии номерные знаки, ехали с большой скоростью.

11 февраля стало известно, что правоохранители провели обыски по месту жительства Александра Ярославского. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где накануне ДТП находился бизнесмен, впоследствии поспешно улетевший в Лондон.

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова назвала выезд Ярославского за границу "странным". Она взяла на личный контроль расследование дела по резонансному ДТП.

Александр Ярославский незадолго до происшествия снял видео, на котором окунулся в прорубь. Также он намекнул на большие планы футбольного клуба "Металлист".

Напомним, что еще в 2012 году глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский обращал внимание правоохранителей на поведение бизнесмена за рулем. Тогда был опубликован ролик, в котором Ярославский нарушал множество правил дорожного движения.

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