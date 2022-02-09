Видео стрельбы Рябчука выложили в сеть полицейские: что известно

Видео момента расстрела военнослужащих Национальной гвардии их сослуживцем Артемием Рябчуком в Днепре в сеть слили полицейские. Правоохранители проводят по этому поводу дополнительное расследование.

Такое заявление на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности сделал заместитель генпрокурора Максим Якубовский. Его слова приводит УНИАН.

"Мы уже можем сказать, что это работники Национальной полиции", – сказал представитель ОГП, добавив, что конкретная фамилия полицейского пока неизвестна.

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Он отметил, что эпизод со сливом видео выделен в отдельное уголовное производство по статье о разглашении данных досудебного расследования.

Также ведется расследование допроса задержанного на камеру, поскольку в том случае полицейский также нарушил требования законодательства.

Напомним, что в ГБР озвучили три версии расстрела нацгвардейцев. По основной, преступление было совершено из-за неуставных отношений.

Сам Рябчук на допросе сказал, что долгое время он чувствовал злость и несправедливость, а затем "устал терпеть".

В то же время один из раненных военнослужащих заявил, что Рябчук стрелял во всех подряд, а многие их его жертв даже не были знакомы с солдатом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Массовое убийство в Днепре на Южном машиностроительном заводе трагический произошло ночью 27 января – солдат срочной службы Артемий Рябчук расстрелял караул военнослужащих НГУ. В результате трагедии пять человек погибли и еще столько же получили огнестрельные ранения.