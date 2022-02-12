Венедиктова призвала Ярославского вернуться в Украину: давайте не будем делать фарс из обычного уголовного дела

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала бизнесмена Александра Ярославского, кортеж которого фигурирует в смертельном ДТП на трассе Чугуев – Мартовое, вернуться в Украину. Руководительница ведомства заверила, что расследование аварии будет объективным и беспристрастным.

Также она подчеркнула, что уголовное дело не будут превращать в политические игры. Об этом Венедиктова сказала на брифинге в Харькове, сообщает издание "Укринформ".

По ее словам, Ярославский может рассчитывать на справедливое и честное расследование. Также она лично гарантировала, что дело о ДТП будет завершено быстро и в рамках закона.

"Следствие работает. Для того чтобы не было ни у кого никаких сомнений, мне кажется, сейчас может как раз правильно будет обратиться к господину Александру Владленовичу. Если мы хотим, чтобы у нас было все честно, прозрачно, по справедливости, а я обещаю, что мы не будем превращать ничего в политические игры, давайте не будем делать из обычного уголовного дела какой-нибудь фарс. Возвращайтесь в Украину, я вам обещаю, что все будет по закону. Все будет честно, профессионально и быстро. Мы выполним все следственные действия. Здесь гарантией мое слово будет", – сказала Венедиктова.

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Кроме того, Венедиктова добавила, что Офис генерального прокурора проведет полноценное расследование в отношении сотрудников Национальной полиции Харьковской области и прокуроров Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, 9 февраля около 23:00 в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский, автомобиль, двигавшийся в сторону Харькова, совершил наезд на 36-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина погиб.

Водитель не остановился и покинул место аварии. Утром в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего Ярославскому, утверждавший, что был за рулем автомобиля в момент ДТП. Однако впоследствии выяснилось, что в это время он находился в другом месте. Теперь водитель будет проходить как "лжесвидетель".

Как сообщал OBOZREVATEL, камеры наблюдения зафиксировали кортеж бизнесмена после ДТП на упомянутом участке дороги. Два автомобиля, потерявшие неподалеку от места трагедии номерные знаки, ехали с большой скоростью.

11 февраля стало известно, что правоохранители провели обыски по месту жительства Александра Ярославского. Также были изъяты записи с камер видеонаблюдения в гостинице, где накануне ДТП находился бизнесмен, впоследствии поспешно улетевший в Лондон.

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова назвала выезд Ярославского за границу "странным". Она взяла на личный контроль расследование дела по резонансному ДТП.

Также Александр Ярославский незадолго до происшествия снял видео, на котором окунулся в прорубь. Также он намекнул на большие планы футбольного клуба "Металлист".

Напомним также, что еще в 2012 году глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский обращал внимание правоохранителей на поведение бизнесмена за рулем. Тогда был опубликован ролик, в котором Ярославский нарушал множество правил дорожного движения.

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