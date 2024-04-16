В ВСП открыли дисциплинарное дело в отношении экспредседателя Верховного суда Князева: все обстоятельства

В отношении экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева было открыто дицплинарное дело. В его действиях зафиксированы признаки дисциплинарных проступков, определенных пунктами 3, 15 части I статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом сообщает пресс-служба Высшего Совета правосудия. Отмечается, что решение было принято по результатам рассмотрения поступивших жалоб, в том числе от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В ходе предварительной проверки жалоб установлено, что согласно постановлению Печерского райсуда города Киева Князева признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 1725 КУоАП, и применено к нему административное взыскание в виде штрафа в пользу государства с конфискацией подарка в размере 906 600 гривен. Постановление после рассмотрения в суде апелляционной инстанции оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Князев, осведомленный об ограничении стоимости подарков, заключил договор аренды квартиры в Печерском районе Киева за сумму 1000 грн ежемесячно, что значительно ниже минимальной рыночной стоимости. То есть судья получил подарок, заключавшийся в неуплате аренды квартиры на сумму 300 600 гривен (разница между минимальной рыночной стоимостью и фактической стоимостью). Суд признал Всеволода Князева виновным в совершении коррупционного правонарушения.

Справка

Согласно статье 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в случае признания виновным в совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией, а также по основаниям допущения поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудие.

4 марта 2024 бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева отправили на скамью подсудимых. Он разоблачен на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

11 марта 2024 бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева окончательно признали виновным по делу об аренде элитной квартиры за тысячу гривен. Ему назначен штраф в 2550 грн с конфискацией "подарка" стоимостью 906 600 грн.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая 2023 г. в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда во время получения взятки. 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

– К "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

– 31 января 2024 года при Князеве внесли залог в размере 18,168 млн грн, в тот же день его освободили из-под стражи. За день до этого размер залога для Князева был уменьшен в седьмой раз с начала судебного процесса.

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