Решение окончательно: Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-председателю Верховного суда Князеву

Бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева окончательно признали виновным в деле об аренде элитной квартиры за тысячу гривен. Ему назначен штраф в 2550 грн с конфискацией "подарка".

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Кроме того, фигуранта должны освободить от должности судьи.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции и окончательно подтвердил вину Всеволода Князева по делу об аренде квартиры в центре Киева на 133 квадратных метра за тысячу гривен.

Отмечается, что решение апелляционного суда окончательно и обжалованию не подлежит.

Поскольку Князева признали виновным в совершении правонарушения, связанного с коррупцией, его также должны освободить от должности судьи.

Напомним, в 2023 году НАПК составило на Князева протокол за нарушение установленных законом ограничений по получению подарков. Экс-чиновник несколько лет арендовал квартиру в центре столицы по очень низкой цене. Разница в фактической и рыночной стоимости аренды и была этим незаконным подарком.

15 мая 2023 г. во время получения второго транша в сумме 450 тыс. дол. США председатель Верховного суда Всеволода Князева и его адвокат Олег Горецкий был разоблачен с поличным.

Напомним, 31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн, в тот же день его уволили из-под стражи. За день до этого размер залога для Князева был уменьшен в седьмой раз с начала судебного процесса.

4 марта 2024 бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева отправили на скамью подсудимых. Он разоблачен на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая 2023 г. в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда во время получения взятки. 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

– К "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

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