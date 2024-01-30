Экс-главе Верховного суда Князеву снова уменьшили сумму залога: детали решения

Экс-главу Верховного суда Украины Всеволода Князева оставили под стражей еще на два месяца. В то же время ему в очередной раз был уменьшен размер залога с 20 млн грн до 18,168 млн грн.

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Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), на заседании во вторник, 30 января, следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продолжил действие меры пресечения в виде содержания под стражей.

Срок действия меры пресечения – до 29 марта 2024 года.

В случае внесения залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей.

26 декабря 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детектива НАБУ, согласованному прокурором САП, ограничил стороне защиты срок ознакомления с материалами по делу.

Согласно ч. 10 ст. 290 Уголовного процессуального кодекса Украины установлен срок для ознакомления до 1 марта 2024 включительно.

После истечения этого времени сторона уголовного производства будет считаться реализовавшей свое право на доступ к материалам, заявили в САП.

Напомним, 21 декабря ВАКС в шестой раз уменьшил размер залога Князеву – с 27 до 20 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда при получении взятки. К "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи суда. По данным СМИ, Князев взял деньги за решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

– В суде Князев сказал, что деньги якобы принадлежали его зажиточным друзьям, а ему якобы их передали на хранение.

– 4 октября в НАБУ и САП объявили, что следствие по делу Князева завершено, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

– 5 декабря в САП сообщили, что арест Князева продлили до 2 февраля 2024 года, в то же время размер залога в очередной раз уменьшили – с 35 млн грн до 27 млн грн.

– 12 октября ВАКС вынес приговор адвокату Олегу Горецкому, который, по данным следствия, был сообщником Князева. Он получил 5 лет тюрьмы, но суд дал ему испытательный срок в три года и обязал перечислить 21 млн грн на проект "Армия дронов".

– 27 декабря Печерский районный суд Киева признал Князева виновным в нарушении ограничений на получение судьями подарков. "Подарок" в размере 906 600 грн у экс-судьи по решению суда был конфискован, также Князева обязали уплатить штраф в размере 2550 грн.

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