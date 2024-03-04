Далее – суд: расследование по делу о взятке Князеву закончили. Все детали

В понедельник, 4 марта, бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева отправили на скамью подсудимых. Он разоблачен на получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Об этом сообщает НАБУ и САП. Средства предоставлялись владельцем группы "Финансы и кредит" за принятие решения в его пользу.

Доказано, что в 2002 году бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний. 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом, который имел связи с председателем Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн долл. США – председателю и судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг).

15 мая 2023 года при получении второго транша на сумму 450 тыс. дол. США глава Верховного Суда Всеволод Князев и его адвокат были разоблачены "на горячем".

Напомним, 31 января за Князева внесли залог в размере 18,168 млн грн, в тот же день его освободили из-под стражи. За день до этого размер залога для Князева был уменьшен в седьмой раз с начала судебного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая 2023 года в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда во время получения взятки. 18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на содержание Князева под стражей. В тот же день ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 107,3 млн грн залога.

– К "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи суда. По данным СМИ, Князев получил взятку за решение в пользу олигарха Константина Жеваго.

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