Пойманный на взятке в $3 млн председатель Верховного суда получал деньги за решение в пользу Жеваго – СМИ

Председатель Верховного суда Всеволод Князев, накануне задержанный во время получения взятки в размере 2,7 млн долларов США, брал деньги за решение в пользу олигарха Константина Жеваго. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo, которое рассматривала Большая Палата ВС.

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Об этом сообщило издание ZN.ua. Более подробную информацию по этому вопросу бюро должно сообщить уже 16 мая.

Ранее ВС своим решением оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад. По данным издания, на фоне задержания Князева обыски проходят у еще 18 судей ВС Украины, которые слушали указанное дело.

Напомним, о задержании Князева накануне сообщили в правоохранительных органах. Речь идет о самой большой коррупционной схеме, в которой замешаны высшее руководство и рядовые судьи.

Силовики провели обыски по месту жительства Князева. Всю сумму наличными описали и конфисковали.

Отметим, что согласно открытым данным, официальная зарплата 20 судей Верховного суда составляет от 357 тыс. до 742 тыс. грн ежемесячно. Оклад и премии главы высшего суда превышают 670 тыс./мес.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украина выдала ордер на арест Жеваго в 2019 году, международный ордер получил в 2021 году. ДБР заявило, что миллиардер находится в розыске по подозрению в хищениях и отмывании денег, связанных с исчезновением 113 млн долларов из обанкротившегося банка "Финансы и кредит".

– миллиардера Константина Жеваго задержали 27 декабря в одной из гостиниц Куршавеля представители криминальной полиции Франции. Бизнесмен пытался оспорить правомерность задержания, однако согласился пройти вместе с представителями компетентных органов страны;

– в январе французский суд выпустил под залог украинского миллиардера Константина Жеваго. Решение было принято незадолго до слушаний по делу об экстрадиции олигарха. Его уволили под залог 1 млн евро;

– Франция отказала Украине в экстрадиции олигарха Константина Жеваго из-за войны. По мнению французов, Украина не сможет гарантировать основные свободы во время судебного процесса над Жеваго.

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