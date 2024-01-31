За экс-главу Верховного суда Князева внесли залог: его уменьшали семь раз

За бывшего главу Верховного суда Всеволода Князева, подозреваемого в причастности к масштабной коррупционной схеме, был внесен залог. Накануне размер залога для Князева был уменьшен в седьмой раз – до 18,168 млн грн. В начале рассмотрения дела, в мае 2023 года, его размер был определен в 107 млн грн.

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Как сообщил "Центр противодействия коррупции", деньги за Князева внесли в среду, 31 января. Теперь он сможет выйти из СИЗО.

"Маловероятно, что деньги мог внести кто-то из семьи Князева самостоятельно, так как все его активы арестованы. Более того, защита в декабре говорила, что семья подозреваемого может внести максимум 10 млн грн", – отметили в ЦБК.

Также в общественной организации напомнили, что две недели назад Князев развелся с женой, с которой пробыл в браке почти 20 лет. Жена пояснила, что фактические брачные отношения с мужем прекращены с мая 2023 года вследствие несовместимости характеров, различных взглядов на жизненные проблемы и пути их решения.

Бывший глава Верховного суда находился под стражей с мая 2023 года. Сначала ему назначили залог в размере 107 млн грн, но до сегодняшнего дня его уменьшали семь раз.

В частности, уже через две недели апелляция уменьшила залог до 75 млн грн; в августе 2023 года следственный судья снизил ее до 55 млн грн; через месяц апелляция – до 45 млн грн; в октябре следственный судья – до 35 млн; 5 декабря залог уменьшили до 27 млн грн, а 21 декабря – до 20 млн грн.

В понедельник, 30 января, Князеву снизили залог до 18,168 млн грн.

В свою очередь активисты "Автомайдана" заметили в повестке дня Высшего совета правосудия (ВСП) предложения о приостановлении рассмотрения дисциплинарных дел в отношении Князева. Если они будут реализованы, это станет опасным прецедентом, который поможет другим обвиняемым судьям годами остаться в должности и получать заработную плату, предостерегают активисты.

Напомним, Высший антикоррупционный суд ограничил стороне защиты Князева срок ознакомления с материалами дела до 1 марта 2024 года. После этой даты дело должно быть направлено в суд.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 15 мая в НАБУ заявили, что совместно с САП задержали судью Верховного суда при получении взятки. К "схеме", по данным следствия, были причастны руководство и рядовые судьи суда. По данным СМИ, Князев получил взятку за решения в пользу олигарха Константина Жеваго.

– Сам Князев сказал в суде, что деньги якобы принадлежали его зажиточным друзьям, а он получил их на хранение.

– 4 октября в НАБУ и САП объявили, что следствие по делу Князева завершено, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

– 12 октября ВАКС вынес приговор адвокату Олегу Горецкому, который, по данным следствия, был сообщником Князева. Он получил пять лет тюрьмы, но суд дал ему испытательный срок в три года и обязал перечислить 21 млн грн на проект "Армия дронов".

– 27 декабря Печерский суд Киева признал Князева виновным в нарушении ограничений на получение судьями подарков. "Подарок" в размере 906 600 грн у экс-судьи был конфискован, также Князева обязали уплатить штраф в размере 2550 грн.

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