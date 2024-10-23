В мобилизации отказано: в Минобороны прояснили ситуацию по обвиняемым в изнасиловании девочки на Закарпатье

Двое 18-летних подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье действительно обращались в Обуховский ТЦК и СП, пытаясь пойти на службу по контракту. Однако фигурантам было отказано из-за наличия информации об их возможной причастности к уголовному правонарушению.

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Об этом 23 октября заявило Министерство обороны Украины. Пресс-служба указала, что ведомство "для всестороннего, полного и объективного уяснения обстоятельств этого дела" отправит в Обуховский ТЦК и СП Главную инспекцию МОУ.

"В случае выявления признаков совершения уголовного преступления материалы будут переданы в ГБР", – сказано в сообщении.

В МО заверили, что продолжают сотрудничество с правоохранительными органами для обеспечения правопорядка и законности.

Напомним: недавно адвокат потерпевшей сообщил, что перед завершающей фазой судебного процесса обвиняемые, которые достигли совершеннолетия, обратились в территориальный центр комплектования и соцподдержки чтобы мобилизоваться и избежать ответственности. При чем они сделали это не в Закарпатской области, где постоянно проживают, а поехали именно в Обуховский РТЦК на Киевщине.

Преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних парней из села Верхние Ворота на Закарпатье совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. Суд назначил насильникам условные сроки наказания. Это возмутило общественность, а судья Оксана Софилканыч, которая вынесла решение, пошла на больничный.

За дело взялся омбудсмен Дмитрий Лубинец и команда юристов. Благодаря этому дело удалось вернуть в суд для нового рассмотрения.

О подробностях резонансного преступления и о том, почему судебный процесс затягивают, читайте в материале по ссылке.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтавской области находившийся в розыске мужчина скончался в стенах пункта предварительного сбора военнообязанных. 21 октября его обнаружили мертвым в одном из технических помещений.

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