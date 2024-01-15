Закарпатское дело об изнасиловании 14-летней девочки затягивают в суде: прокуратура области настаивает на 'мягкой' статье

В Воловецком районном суде Закарпатской области продолжают рассматривать громкое дело об изнасиловании тремя несовершеннолетними 14-летней девочки из села Нижние Ворота. "Закарпатское дело" стало резонансным после того, как в марте 2023 года судья Воловецкого суда Светлана Софилканич вынесла мягкий приговор трем подросткам, совершившим групповое изнасилование, которое сняли на видео и распространили в интернете.

Видео дня

Она приговорила их к условному сроку. Родные девочки не согласились с таким решением и придали историю огласке. Это преступление вызвало возмущение в обществе. Только благодаря этому и подключению к делу серьезных адвокатов дело удалось вернуть в суд для нового рассмотрения.

Однако, сторона защиты подростков, похоже, делает все для того, чтобы затянуть рассмотрение дела, а Закарпатская областная прокуратура настаивает на более мягкой статье для обвиняемых.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Что произошло

Преступление произошло еще в августе 2021 года. Трое подростков 15-летние братья-близнецы Ростислав Г. и Владислав Г., а также их товарищ Михаил Т. в селе Нижние Ворота Воловецкого района Закарпатской области заманили 14-летнюю односельчанку в подвал и там жестоко изнасиловали.

Свое преступление они сняли на видео и потом выложили в интернет. После того как видео попало в руки полиции, об этом узнали родные пострадавшей девочки и написали заявление.

Однако судья Воловецкого районного суда Светлана Софилканич вынесла мягкий приговор насильникам – два года условно. Также они должны были выплатить 60 тысяч гривен потерпевшей.

Позже в этом суде заявляли, что в процессе рассмотрения дела именно областная прокуратура переквалифицировала статью обвинения с ч. 3 ст. 152 УК Украины (изнасилование, по ней виновным грозило от 7 до 12 лет лишения свободы) на более мягкую – по ч. 3 ст. 153 УК Украины (сексуальное насилие, по ней допускается даже условное наказание).

Тогда суд опирался на положительные характеристики обвиняемых от школы и от местной службы по делам детей. К слову, мама близнецов в то время еще работала бухгалтером в сельсовете Нижних Ворот.

При этом в селе рассказывают, что эти подростки давно отличаются задиристым характером. Удивительно, как педагоги этого не замечали.

Областная прокуратура настаивает на "мягкой" статье

После скандала к делу подключились адвокаты компании "ЮрФем", которые оказывают помощь пострадавшим от сексуального насилия, и представители юридической компании "Миллер".

11 августа 2023 года Апелляционный суд вернул дело в первую инстанцию для повторного рассмотрения.

Как ни странно, но даже теперь прокуратура Закарпатской области продолжает настаивать на более мягкой статье для подростков – "Сексуальное насилие", по ней виновным грозит более мягкое наказание вплоть до условного.

Тогда как защитники и родные пострадавшей девочки говорят о статье "Изнасилование". Именно по этой статье было выдвинуто обвинение первоначально, когда дело только поступило в Воловецкий суд в первый раз.

"Мы уверены, раз имело место изнасилование, и дело вернулось на новое рассмотрение, – за справедливость стоит бороться", – написала в Facebook одна из адвокатов девушки Роксоляна Гера.

Объявили отвод судьям

Защита подростков делает все, чтобы затянуть рассмотрение. Так они объявили отвод председательствующему судье из-за того, что тот разрешил присутствовать на закрытых заседаниях представителю уполномоченного ВР по правам человека.

А затем еще объявили об отводе судье, который должен рассматривать этот самый отвод коллеги.

"Что это означает на практике? Что судьи, которые могли бы рассматривать отвод председательствующему в деле, в Воловецком суде закончились. (Их тут всего трое, одна из них Светлана Софилканич. – Ред.) Нас ждет долгий путь перераспределения в другой суд Закарпатской области, в котором заявлять отводы тоже можно до бесконечности", – сообщила Роксоляна Гера.

Также адвокат отметила, что после того как в зал суда перестал приезжать представитель Офиса генпрокуратуры, прокуратура Закарпатья вновь поддерживает все ходы обвиняемых и их защитников.

У адвокатов закончились полномочия

В результате только через два месяца состоялось очередное заседание суда. Адвокатам пострадавшей удалось добиться того, чтобы девочка не присутствовала на заседаниях суда, которые могут еще травмировать ее.

На этот раз адвокаты подростков использовали новый ход: посреди очередного заседания неожиданно заявили, что у них закончились сроки действия договоров, и покинули зал. Был объявлен перерыв до 8 января, родители подростков должны были найти новых защитников.

Но как выяснилось, никто никого не искал.

"Заседание продолжилось не больше часа. Но мы были готовы, что единственная стратегия защиты – затягивание. Поэтому все эти моменты нас огорчают, но не останавливают", – отмечают адвокаты пострадавшей.

Пострадавшая на улицу не выходит

Как рассказала OBOZ.UA бабушка потерпевшей, сейчас девочка учится в одном из училищ области. Домой она приезжает, но на улицу старается не выходить.

Сами же обвиняемые спокойно гуляют по селу, даже ночью.

"Мне звонят или подходят на улице люди, которые нас поддерживают, у них тоже есть дети. Они просят не отступать и идти до конца. Для нас и для них самое главное, чтобы виновные были наказаны", – говорит Мария Сюртик.

Сами защитники пострадавшей девочки отмечают, что такое дело очень важно, поскольку может дать каждому ребенку веру в справедливость. Поэтому защита будет доказывать, что совершено преступление по статье "Изнасилование", а не "Сексуальное насилие", как хочет представить областная прокуратура.

"Мы не можем изменить прошлое этого ребенка, но справедливый приговор в этом деле может поменять ее будущее и будущее многих детей", – отмечают адвокаты.