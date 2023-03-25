На Закарпатье суд назначил условные сроки трем изнасиловавшим несовершеннолетним подросткам: отделались денежной компенсацией

В Закарпатье трое подростков летом 2021 года совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. Суд назначил наказание злоумышленникам – денежную компенсацию.

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Об этом сообщает Воловецкий районный суд Закарпатской области. Процесс совершения насилия обвиняемые снимали на видео и выложили в сеть.

Как стало известно из источника, изначально суд назначил подросткам наказание в виде пяти лет лишения свободы, но после сократил до двух лет испытательного срока в силу того факта, что они не достигли совершеннолетия.

По данным следствия, летом 2021 года 14-летняя девушка отправилась в подвал вместе с одним из обвиняемых, где их ждали остальные подростки. Один из них ударил пострадавшую в живот и силой удерживал.

Подростки по очереди изнасиловали девушку, сняли это на видео и распространили среди учеников их школы.

Пострадавшая долгое время молчала. Она объяснила это стыдом и страхом из-за случившегося.

При выборе наказания для обвиняемых суд также учел тот факт, что о злоумышленниках хорошо отзывались по месту жительства и обучения и они не имели судимостей. Поэтому насильники получили всего по два года испытательного срока.

Однако пострадавшая сторона потребовала выплатить 450 тысяч гривен моральной компенсации. Суд удовлетворил просьбу только частично. Так, злоумышленников обязали выплатить пострадавшей по 60 тысяч гривен, а также покрыть процессуальные расходы в размере более 25 тысяч для каждого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в торговом центре в Броварах Киевской области мужчина попытался изнасиловать девушку в женском туалете. Нападавший был ранее судим.

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