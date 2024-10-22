Обвиняемые в изнасиловании девочки в Закарпатье вдруг решили мобилизоваться: почему это выглядит подозрительно

Двум обвиняемых по делу об изнасиловании девочки в Закарпатье исполнилось 18 лет, и перед завершением судебного разбирательства они вдруг решили мобилизоваться. Очевидно, таким образом подсудимые пытаются избежать ответственности.

Видео дня

Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", занимающаяся защитой потерпевшей. Адвокаты считают, что Обуховский военкомат предположительно помогает обвиняемым уйти от правосудия.

В юридической компании отметили, что оба фигуранта не имеют военного образования, не проходили срочную службу и не являются офицерами запаса, поэтому их не могут мобилизовать без добровольного согласия.

Однако они именно сейчас перед завершающей фазой судебного процесса обратились в ТЦК, при чем не в Закарпатской области, где постоянно проживают, а поехали именно в Обуховский РТЦК в Киевской области.

"Такой шаг вызывает немало вопросов: зачем им ехать в другой регион? И почему обвиняемые решили мобилизоваться именно перед дебатами, то есть завершающей фазой процесса, после которой суд должен объявить свой приговор? Не является ли это попыткой избежать суда?", – задают риторический вопрос юристы.

Они напомнили аналогичную ситуацию именно с Обуховским РТЦК по Кагарлыцкому делу, когда обвиняемые в изнасиловании полицейские также решили мобилизоваться перед вынесением приговора.

"Это лишь усиливает подозрения в использовании мобилизации как способе избежать правосудия", – отмечают адвокаты.

22 октября защита обвиняемых подала ходатайство о переносе судебного разбирательства через мобилизацию фигурантов и предоставила копии повесток Обуховского РТЦК. Суд будет проверять эти документы. Если мобилизация обвиняемых подтвердится, процесс могут отложить до демобилизации.

Адвокаты потерпевшей считают, что это часть стратегии затягивания дела.

Напомним, преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних парней из села Верхние Ворота на Закарпатье совершили сексуальное насилие над 14-летней девочкой. . Суд назначил насильникам условные сроки наказания.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во время судебного разбирательства по факту изнасилования подростками несовершеннолетней девушки в Закарпатье у ребенка даже не было адвоката. Интересы 14-летней представлял сотрудник службы по делам детей Нижневоротского сельского совета – и эта служба дала крайне положительные характеристики обвиняемым.

После освобождения из-под стражи обвиняемые не соблюдали домашний арест. Они выходили на улицу и при встрече с девочкой кричали ей в след обиды. Их жертва боялась, что они снова вернутся в школу, где ей придется встречаться с обидчиками.

Решение суда вызвало резонанс в обществе. Принявшая его судья Оксана Софилканыч пошла на больничный.

За дело взялся омбудсмен и лучшие юристы. Благодаря привлечению к делу серьезных адвокатов, дело удалось вернуть в суд для нового рассмотрения. Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль.

Однако сторона защиты подростков, похоже, делает все для того, чтобы затянуть рассмотрение дела, а Закарпатская областная прокуратура настаивает на более мягкой статье для обвиняемых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!