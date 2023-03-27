Судья, давшая условный срок насильникам девочки на Закарпатье, "сбежала" на больничный: отец пострадавшей обжалует приговор

Судья Оксана Софилканыч, которая оскандалилась мягким приговором трем подросткам, изнасиловавшим 14-летнюю односельчанку в Верхних Воротах Закарпатской области, ушла на больничный. Сотрудница Воловецкого районного суда "неожиданно заболела" 27 марта, в разгар общественного резонанса вокруг громкого преступления.

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Благодаря Софилканыч трое насильников (которые снимали свои издевательства на видео) даже не сели в тюрьму, а только получили два года испытательного срока и обязательство выплатить потерпевшей моральную компенсацию и покрыть процессуальные расходы. О том, что судья "сбежала" на больничный, узнал местный портал Mukachevo.net из собственных источников.

Журналисты отметили, что имя судьи теперь известно многим украинцам, потому что за несовершеннолетнюю жительницу Верхних Ворот решили вступиться журналисты, блогеры, политики, юристы, телеведущая, а впоследствии и чиновники.

По данным журналистов, Софилканыч и ранее принимала скандальные решения. В частности, полностью оправдала председателя Воловецкой ТГ Михаила Попелича, которого в 2020 году СБУ задержала на взятке (80 тыс. грн). Сторона обвинения утверждала, что чиновник причастен к коррупции.

В прошлом году состоялось последнее судебное заседание по этому делу, и судья признала Попелича невиновным "в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения". Попеличу вернули конфискованные вещи и залог в почти в 400 тыс. грн.

Отец пострадавшей Виктор Сютрик в комментарии "Укринформу" рассказал, что еще до общественного резонанса хотел подать на решение судьи апелляцию, но районный прокурор Петро Кюкало отказал ему в этом праве. Теперь на стороне потерпевшей работают лучшие адвокаты, которые обещали оспорить приговор суда.

Именно после отказа прокурора, как заявил отец несовершеннолетней девушки, он "начал перелистывать сеть, искать в интернете номера телефонов доверия, правозащитников и так попытался предать дело огласке". "У меня получилось",– отметил Сютрик.

Преступление произошло еще в 2021 году. Приговор подросткам был вынесен только в марте 2023 года.

"Ко мне в выходные много людей приезжало, правоохранители, журналисты поддерживают. Я сейчас собираюсь ехать в Киев, в Генпрокуратуру и к адвокату Наему, который пообещал оказать поддержку. Он готов встретиться и помочь", – добавил Сютрик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ходе судебного разбирательства по факту изнасилования подростками несовершеннолетней девушки в Закарпатской области у ребенка даже не было адвоката. Интересы 14-летней представлял сотрудник службы по делам детей Нижневоротского сельского совета – и эта же служба дала крайне положительные характеристики обвиняемым.

– С другими громкими деталями происшествия можно ознакомиться в материале по ссылке.

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