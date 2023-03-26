За дело взялся омбудсмен и лучшие юристы: резонансная история о приговоре насильникам из Закарпатья получила продолжение

На скандальное решение суда по делу об изнасиловании подростками 14-летней девушки, что произошло в 2021 году в селе Верхние Ворота Закарпатской области, представители потерпевшей будут подавать апелляцию. Им будут помогать лучшие юристы, а уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец взял дело под личный контроль.

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Журналисты Виталий Глагола и Елена Пшеничная намекнули, что, возможно, мягкий приговор обвиняемым (два года испытательного срока и денежная компенсация) связан с коррупционной составляющей. "Чем дальше мы копаем и разворачиваем это змеиное гнездо, тем больше вылазит деталей, на которые нет никакой цензурной реакции. Если коротко: это феодальное кодло, которое "рука-руку-моет" и считает, что оно безнаказанно. Но нет", – написали они в совместном посте в Telegram и Facebook.

Преступление произошло еще в 2021 году. Трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку, свою подругу. Они заманили ее сначала во двор одного из парней, а затем в подвал.

Как сообщил Лубинец в Telegram-канале, потерпевшая давно дружила с компанией, поэтому пошла с ними.

Один из несовершеннолетних ударил девочку, а затем парни по очереди изнасиловали ее. Все это подростки снимали на камеру с целью шантажа. В итоге видео издевательств было загружено в интернет и продемонстрировано одноклассникам в школе.

"Об изнасиловании внучки узнала бабушка, с которой проживает девушка, и вызвала полицию. На суде все трое признали свою вину", – сообщил омбудсмен.

Приговор был вынесен только в марте 2023 года (обнародован 20-го числа на сайте Единого государственного реестра судебных решений). Судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч присудила трем обвиняемым по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив испытательный срок на два года. Также семье потерпевшей нужно выплатить моральную компенсацию и покрыть процессуальные расходы.

Лубинец отметил: суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не по ст. 152 (изнасилование).

"При этом, как выяснилось, права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены", – подчеркнул омбудсмен. Интересы несовершеннолетней представляла служба защиты детей местного сельсовета – и эта же служба дала насильникам положительные характеристики.

По информации Пшеничной, двое из подростков, которые издевались над украинкой, это сыновья секретаря этого же сельсовета. "И младшие братья сестры, угрожавшие журналистам "влиятельным мужем", – написала журналистка.

Известно, что потерпевшую девушку воспитывает бабушка, пока родители на заработках.

Несовершеннолетняя до сих пор не получила надлежащей психологической поддержки. Глагола и Пшеничная отметили, что вскоре эта ситуация исправится.

"Лучшие психологи, работающие с такими случаями, окажут девушке профессиональную помощь. Нет, она ее до сих пор не получала. Школьный психолог, который одной рукой "помогает" ей, а другой пишет положительные характеристики насильникам, не считается, как вы понимаете", – сказано в их посте.

Журналисты добавили, что родным пострадавшей не нужно будет платить за работу адвокатов. От материальной помощи семья тоже отказалась. "Я предлагал финансовую поддержку отцу девушки и он ответил: спасибо, не надо. Лучше помогите тем, кто из-за войны остался без жилья", – пересказал слова мужчины Глагола.

Он заверил, что "благодаря огласке, широкой медийной поддержке, активному участию общественных организаций, должностных лиц и тысячам небезразличных людей замолчать и слить это позорное дело уже не получится".

Омбудсмен Лубинец пообещал, что проверка коснется местной службы защиты детей, а также суда и прокуратуры.

Глава Закарпатской ОГА (ОВА) Виктор Микита тоже отреагировал на резонансное расследование.

Он сообщил, что по его поручению с минувшей пятницы (24 марта) в Нижневоротской громаде работают соцслужбы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской РВА. "Изучаются все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц ТГ, учебного заведения и других", – написал чиновник в Telegram.

"Отдельно обращаюсь к должностным лицам, отвечающим за образование и социальную защиту на всех уровнях. На все случаи ненадлежащего выполнения обязанностей реагирование будет жестким и мгновенным в рамках действующего законодательства", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Деснянском районе Киева задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей коллеги. После совместного употребления алкоголя он совершил сексуальное насилие над 24-летней женщиной. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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