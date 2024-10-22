На Полтавщине мужчину нашли мертвым в пункте сбора военнообязанных: в ТЦК говорят о самоубийстве

В Полтавской области находившийся в розыске мужчина скончался в стенах пункта предварительного сбора военнообязанных. Его 21 октября обнаружили мертвым в одном из технических помещений здания.

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Об этом сообщили в Полтавском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки. Отмечается, что тело мужчины было "с явными признаками того, что он сам покончил с собой".

"Следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу вызваны правоохранители, которые начали следственные действия", – говорится в сообщении.

Там добавили, что этого военнообязанного на пункт предварительного сбора доставила полиция, поскольку он находился в розыске. По данным ведомства, мужчина отказался проходить военно-врачебную комиссию, в отношении чего был составлен соответствующий акт. Также готовилось сообщение в полицию о совершении им правонарушения по ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

В Полтавском областном ТЦК подчеркнули, что в прошлом году гражданин уже был осужден по этой статье к трем годам лишения свободы. Тогда суд освободил его от наказания, назначив год испытательного срока, который завершился в сентябре 2024-го.

"Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось – он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование", – сообщили в ведомстве.

До завершения следственных действий граждан призвали соблюдать информационную гигиену – проверять информацию и воздержаться от потребления непроверенных, извращенных и манипулятивных сообщений.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в одном из районных ТЦК на Закарпатье скончался военнообязанный мужчина. Перед тем военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению службы.

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