29 августа в Днепре произошла стрельба с участием полицейских. В результате инцидента погиб мужчина. По факту превышения служебных полномочий представитель правоохранительных органов уже задержан. Пока появились кадры из бодикамеры напарницы копа, застрелившего агрессивного водителя.

Видео дня

Видео опубликовано в Тelegram-канале Патрульной полиции Украины. В комментарии к ролику говорится об уважении (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Уважение — субъективная позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинства личности, чувство уважения к любому. Уважение является одним из важнейших требований нравственности, которое подразумевает такое отношение к людям, в котором практически признается достоинство личности. Взаимное уважение это очень важно для сосуществования с другими людьми (родители, братья и сестры, партнер), и мы должны честно практиковать это всю жизнь, чтобы иметь гармоничную жизнь в обществе..." – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что женщина-водитель и мужчина-пассажир, которых остановила полиция за нарушение ПДД, нагло относятся к представителям правоохранительных органов. В видео слышна нецензурная лексика со стороны нарушителей.

Затем мужчина говорит женщине включать задний ход и убегать, однако полицейские пытаются их сдержать. В конце концов мужчина завязывает драку с копнами и в момент, когда бьет женщину-полицейского прямо на земле, раздаются выстрелы.

"Я сейчас вызову адвоката – и тебе п*зда", "Чего ты хочешь? Секса? Я тебе не дам, у меня есть женщина и двое детей" и подобные фразы произнес мужчина-пассажир незадолго до трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, патрульные остановили автомобиль Jaguar АЕ3002OI для проверки, поскольку водитель нарушил правила дорожного движения. Во время разговора у водителя со стражами порядка произошел конфликт. Мужчина напал на патрульную и начал ее избивать, после чего набросился и на ее напарника.

Позже СМИ выяснили, что известно о погибшем днепрянине. У него был свой бизнес и, вероятно, связи с криминалом. Отец двоих детей два дня не дожил до своего 39-летия.

Впоследствии сотрудники Патрульной полиции опубликовали кадры камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия были замечены правоохранителями и следовали за ним, чтобы остановить и проверить документы.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отреагировал на инцидент в Днепре. Он подчеркнул, что если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, не позволять себе избиения полицейских, более того – учить законопослушности своих детей.

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