За рулем был мужчина: в сети попали кадры нарушения ПДД водителем Jaguar, которого в Днепре застрелил патрульный

Сотрудники Патрульной полиции опубликовали кадры с камер видеонаблюдения в Днепре, где зафиксирован момент правонарушения водителя элитного автомобиля Jaguar. Также установлено, что уже в этот момент его действия заметили правоохранители и следовали за ними, чтобы остановить и проверить документы.

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Ролик опубликован на одном из местных Telegram-каналов. Важно, что все это время за рулем находился мужчина, который впоследствии погиб, а рядом с ним на пассажирском кресле сидела спутница (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Уже на видео, которое было снято детьми водителя с заднего сидения, очевидно, что именно женщина находится на водительском месте. Вероятно, она туда оперативно пересела прежде, чем их остановили копы.

Напомним, накануне на пр-те Ивана Мазепы в Днепре произошел конфликт, в результате которого патрульный выстрелил в водителя машины марки Jaguar. Инцидент попал на камеры детей водителя и стал остро обсуждаться в сети, общество полярно разделилось: одни яростно отстаивают права убитого и его семьи, вторые убеждены, что полицейский действовал в рамках инструкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, от огнестрельных ранений патрульного владелец автомобиля, этнический абхаз Джумбери Силогава скончался на месте, несмотря на реанимационные мероприятия, которые проводили прибывшие на место происшествия медики. По предварительным данным, он входил в группу одного из влиятельных в Днепре криминальных авторитетов. Поэтому не исключено, что он, как водится в этих кругах, мог чувствовать себя "хозяином жизни" и позволить себе сесть за руль в нетрезвом состоянии.

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