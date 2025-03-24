Свидетелями преступления стали прохожие: появилось полное видео убийства активиста Ганула в Одессе

Камеры наблюдения записали момент убийства активиста и волонтера Демьяна Ганула в центре Одессы 14 марта. Преступление произошло на глазах нескольких людей, проходивших рядом.

Видео дня

На кадрах виден раненый, но еще живой Демьян. К нему подошел убийца и вплотную застрелил. Полное видео можно посмотреть в Telegram-канале OBOZ.UA.

Убийство активиста произошло на глазах у нескольких проходивших мимо людей, некоторые – стояли. Преступник после совершенного пошел дальше, а потерпевший от полученных ранений скончался на месте.

Напомним, что об убийстве Демьяна Ганула в Приморском районе Одессы стало известно 14 марта около 10.30. Полиция начала уголовное производство по факту убийства и квалифицировала событие как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Подозреваемый был задержан менее чем за пять часов. Им оказался 46-летний старший лейтенант Сергей Шалаев 1978 года, находившийся в розыске за самовольное оставление части.

В 28 ОМБр подтвердили, что Шалаев был их военнослужащим, и рассказали, что после перевода с воинской части он почти все время находился на лечении и к боевым задачам не привлекался. В феврале Шалаев не вернулся из отпуска и с тех пор находился в СЗЧ.

15 марта ему было сообщено о подозрении, а на следующий день заключили под стражу на 60 дней без права внесения залога. На суде Шалаев признал вину. Ему грозит пожизненное заключение.

Полиция изучает три основные версии преступления: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью, убийство из-за личной неприязни и "русский след".

В Одессе 19 марта состоялось прощание с Ганулом. Люди принесли цветы, флаги и пели гимн Украины. Знакомый погибший активист Рада отметила, что Одесса потеряла очень много, но стоит выходить, бороться, стоять, "потому что националистов в Украине убивали во все времена".

Как сообщал OBOZ.UA, еще в июле 2024 года Демьян Ганул обращался в СБУ с просьбой о защите. Ему угрожали, а в российских пабликах даже "слили" информацию о его родных. В России активиста заочно арестовали, за его "председатель" обещали 10 тыс. долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!