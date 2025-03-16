Подозреваемому в убийстве одесского активиста Ганула избрали меру пресечения: что постановил суд

В воскресенье, 16 марта, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Мужчина будет находиться под стражей без права внесения залога.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины и в Офисе генпрокурора. Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователей по военнослужащему резерва одной из воинских частей.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по п. 11 ч. 2 ст. 115 УК (преднамеренное убийство, совершенное по заказу) и ч. 1 ст. 263 УК (незаконное ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Ему грозит пожизненное заключение.

Расследование ведется под руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Правоохранители устанавливают все детали преступления и возможных заказчиков.

Напомним, что 14 марта 2025 года около 10:30 в центре Одессы было произведено несколько выстрелов в известного общественного активиста Демьяна Ганула. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Правоохранители задержали подозреваемого в тот же день, менее чем через пять часов после совершения преступления. Им оказался военнослужащий, от 23 февраля 2025 года находившийся в розыске за самовольное уход воинской части. Собственные источники OBOZ.UA называли имя подозреваемого – старший лейтенант Сергей Сергеевич Шалаев 1978 года рождения.

Днем 15 марта 46-летнему дезертиру, задержанному по делу об убийстве одесского активиста, сообщили о подозрении.

Полиция рассматривает три основные версии преступления: заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего; преступление, совершенное из-за личной неприязни; "русский след".

Как сообщал OBOZ.UA, общественный активист Демьян Ганул еще в июле 2024 года обращался в Службу безопасности Украины с просьбой о защите. Он рассказывал, что ему начали поступать угрозы, а в российских пабликах была слита информация о его родных. В стране-агрессоре РФ украинца заочно арестовали, обвинив в ряде "преступлений", и назначили за его "голову" вознаграждение в размере $10 тысяч.

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