В Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула: чем он был известен. Фото и все подробности

В пятницу, 14 марта, в Одессе был застрелен активист Демян Ганул. Инцидент произошел в Приморском районе города.

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Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники. Стрелец с места преступления скрылся.

Полицейские устанавливают обстоятельства убийства мужчины в центре Одессы. Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города, поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30", – говорится в сообщении.

Обстоятельства совершенного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности со временем.

Об убийстве Ганула сообщил и народный депутат Алексей Гончаренко.

"По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", – написал он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко берет расследование убийства Демьяна Ганула под личный контроль. Об этом он заявил во время заседания Совета.

Министр МВД добавил, что Центральным аппаратом Нацполиции сформирована следственная оперативная группа из лучших работников, которые уже выехали в Одессу.

"В Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с Председателем Нацполиции Иваном Выговским. Мне доложили информацию, которую удалось собрать сейчас. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следователи полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием", – сообщил Клименко.

Он добавил, что информация о том, что стрелок был одеть в военную форму не правдива и попросил пользоваться только информацией из официальных источников.

Что известно о Демяне Гануле

Демьян Вадимович Ганул – украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО "Уличный фронт", участник Революции гидности и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. Эксруководитель силового блока Правого Сектора в Одессе (2014–2016).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб известный волонтер родом из Авдеевки Алексей Савкевич. Он был человеком с большим сердцем, который помогал, защищал и поддерживал культурную жизнь в своем родном городе. С начала полномасштабного вторжения мужчина в качестве волонтера на собственном авто проводил эвакуацию людей, передавал в самые отдаленные уголки Авдеевки продукты питания.

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