Подозреваемому в убийстве одесского активиста Ганула вручили подозрение: как сформулировали обвинение

46-летнему мужчине-дезертиру, которого задержали по делу об убийстве одесского активиста Демьяна Ганула, сообщили о подозрении. Его обвиняют в умышленном убийстве, совершенном по заказу, а также в незаконном обращении с оружием.

Видео дня

Вручение подозрения прошло еще днем 15 марта. Об этом сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко в комментарии "Суспільному"..

По его словам, прокуратура требует отправить подозреваемого под стражу без возможности внесения залога. Подозрение выдвинули по статьям:

умышленное убийство, совершенное по заказу (п. 11 ч. 2 ст. 115 УКУ);

незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Напомним, что около 10:30 утра 14 марта Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы. Менее чем через пять часов было задержано 46-летнего подозреваемого, который даже не скрывал лицо во время совершения преступления.

Им оказался военнослужащий 1978 года рождения, от 23 февраля 2025 года находившийся в розыске за самовольное оставление воинской части. Собственные источники OBOZ.UA называли имя подозреваемого – старший лейтенант Сергей Сергеевич Шалаев 1978 года рождения.

Для его задержания была введена специальная полицейская операция, чтобы перекрыть возможные пути побега из города. Во время обыска у него изъяли возможное орудие преступления – пистолет, а также гранаты.

Заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов назвал три основные версии преступления:

заказное убийство, совершенное в связи с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшего;

преступление, совершенное из-за личной неприязни;

"русский след".

Как сообщал OBOZ.UA, общественный активист Демьян Ганул еще в июле 2024 года обращался в Службу безопасности Украины с просьбой о защите. Он рассказывал, что ему начали поступать угрозы, а в российских пабликах была слита информация о его родных. В стране-агрессоре РФ украинца заочно арестовали, обвинив в ряде "преступлений", и назначили за его "голову" вознаграждение в размере $10 тысяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!