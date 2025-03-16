Ушел в отпуск и не вернулся: в 28-й ОМБр сделали заявление по поводу подозреваемого в убийстве одесского активиста Ганула

Подозреваемым в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула оказался старший лейтенант Сергей Шалаев из рядов одесской 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. В подразделении заявили, что после перевода из другой части он практически все время находился на лечении, на фронт не ездил, а с февраля 2025 года ушел в СОЧ.

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В бригаде отметили необходимость полного расследования и строжайшего приговора для убийцы. Об этом говорится в официальном заявлении 28 ОМБр.

В бригаде отметили, что были шокированы демонстративным убийством активиста в Одессе среди бела дня. Там подчеркнули: это преступление не имеет и не может иметь никакого оправдания.

Также там отреагировали на сообщение о том, что подозреваемый в убийстве был военнослужащим 28 ОМБр. Как оказалось, в прошлом месяце он не вернулся на службу после отпуска и с тех пор считался СЗЧ.

"Подозреваемый старший лейтенант Шалаев Сергей Сергеевич, был переведен 13.07.2024 из воинской части А0139, допущен к врио офицера резерва запасной роты. После перевода практически все время находился на лечении. В район выполнения боевых задач не привлекался. Не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и считается в СЗЧ с 22.02.2025 года", – рассказали в бригаде о подозреваемом в совершении преступления.

Военные добавили, что передали всю имеющуюся информацию правоохранительным органам. И подчеркнули, что преступление должно быть расследовано, а преступник – наказан.

"Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести самое строгое наказание. Обо всей необходимой информации по этому преступлению будем обязательно сообщать... Наши искренние и глубокие соболезнования семье и близким Демьяна Ганула", – отметили в пресс-службе подразделения, которое ныне сдерживает российских оккупантов в районе Торецка.

Напомним, 14 марта стало известно, что в Одессе застрелили активиста Демьяна Ганула. Когда личность убитого была подтверждена, всплыла информация о том, что россияне обещали награду за его "голову" в $10 тыс., активист месяцами получал угрозы, из-за чего летом прошлого года даже обращался за защитой в СБУ.

В тот же день подозреваемый в убийстве Ганула задержан полицией Одессы. Сергею Шалаеву 16 марта вручили подозрение в умышленном убийстве, совершенном по заказу, а также в незаконном обращении с оружием. Ему также избрали меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

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