Полиция Одессы задержала подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Фото

В Одессе правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в резонансном убийстве активиста и волонтера Демьяна Ганула. В квартире, где он скрывался, нашли оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Перед этим он также опроверг информацию о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствующую действительности.

"Благодарю всех, кто приложил усилия для установки и задержания вероятного стрелка. Подробности впоследствии от полиции", – сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на задержание предполагаемого убийцы Ганула, о чем ему доложил сам Клименко. Он напомнил, что в Одессе работали десятки следователей, оперативников, криминалистов, которые были привлечены к раскрытию этого преступления.

Глава государства поручил руководителям МВД и Службы безопасности Украины, исполняющему обязанности Генерального прокурора привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты.

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