Обещали награду 'за голову' в $10 тыс: кто угрожал активисту Ганулу и о чем был его последний пост в сети

Общественный активист Демьян Ганул, убитый 14 марта в Одессе, еще в июле прошлого года обращался в Службу безопасности Украины с просьбой о защите. Он рассказывал, что ему начали поступать угрозы, а в российских пабликах была слита информация о его родных.

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Гану в государстве-агрессоре заочно арестовали, обвинив в ряде "преступлений", за его "голову" россияне назначили вознаграждение. Об этом написал общественный деятель и блогер Игорь Лаченков.

"Одесский активист еще в июле попросил СБУ обеспечить ему защиту, ведь он начал получать угрозы. Более того, российские ресурсы "слили" в сеть личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до $10 тысяч. В Москве его заочно арестовали по нескольким криминальным статьям РФ. По его словам, российская агентура очень свободно чувствует себя в Украине", – говорится в сообщении.

Между тем, известный блоггер, волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко напомнил, что еще в 2023 году на Ганула напали и жестоко избили его.

"Раньше Ганулу угрожал также пророссийский титушковод Труханова Александр Подобедов. В 2023 году он организовал и нападение на него", – написал Стерненко.

Издание "Общественное Одесса" 4 мая 2023 года также писало о нападении на Ганула. Жуналисты также цитировали самого Демьяна, утверждавшего, что "знает организатора нападения и он тот самый, который в 2014 году организовал нападение на Сергея Стерненко".

"Никто из нас не в безопасности. Россияне охотятся на украинских активистов, волонтеров, общественных деятелей. Несколько месяцев назад мы также обнаруживали слежку за мной. Лица, которые его организовали, находятся за границей и работают на российские спецслужбы. Берегите себя и всегда заботьтесь о своей безопасности", – написал Стерненко после известия об убийстве Ганула.

Свое последнее сообщение в собственном Telegram-канале Ганул опубликовал буквально за час до гибели. В нем он рассказывал о последней спецоперации СБУ на территории РФ, в результате которой был уничтожен склад ракет для комплексов С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в России.

В комментариях под этим сообщением разверзся настоящий ад: россияне злорадствуют из-за смерти одесского активиста и желают гибели всем украинцам.

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